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تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة حصالة الخير

12/15/2024 1:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرّمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة المشاركين في حملة "حصالة الخير"، التي نُفذت في مدارس المحافظة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، تأكيدًا على أهمية المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني.


وقال مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الحملة التي شملت نحو 40 مدرسة أساسية وثانوية، تترجم مبدأ التشاركية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.


وأشار اللصاصمة، إلى أن التبرع لصالح مرضى السرطان يُعد من أرقى القيم الإنسانية التي تُعزز مبدأ التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، مشيدًا بجهود القائمين على الحملة ودورهم في تحقيق أهداف تربوية ومجتمعية ذات أثر إيجابي.

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