تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة حصالة الخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كرّمت مديرية التربية
والتعليم لمنطقة الطفيلة المشاركين في حملة "حصالة الخير"، التي نُفذت في مدارس
المحافظة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، تأكيدًا على أهمية المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني.
وقال مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، إن الحملة التي شملت نحو 40 مدرسة أساسية وثانوية، تترجم مبدأ التشاركية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.
وأشار اللصاصمة، إلى أن التبرع لصالح مرضى السرطان يُعد من أرقى القيم الإنسانية التي تُعزز مبدأ التكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، مشيدًا بجهود القائمين على الحملة ودورهم في تحقيق أهداف تربوية ومجتمعية ذات أثر إيجابي.
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