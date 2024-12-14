(باتشوكا) المكسيكي يحرز كأس التحدي ويتأهل لمواجهة (ريال مدريد) في نهائي كأس القارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 14 – 12 (كونا) -– أحرز فريق (باتشوكا) المكسيكي اليوم السبت كأس التحدي ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية 2024 عقب فوزه على (الأهلي) المصري بضربات الترجيح (6-5).
وبهذه النتيجة تأهل الفريق المكسيكي الى نهائي البطولة حيث سيواجه فريق (ريال مدريد) الاسباني على أرض استاد (لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء المقبل.
وبالعودة الى المباراة فقد انتهت في شوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي ليذهب الفريقان الى شوطين إضافيين لم يشهدا اي هدف ليلجأ الفريقان الى ضربات الترجيح التي انتهت لصالح الفريق المكسيكي.
يذكر أن دولة قطر سبق لها أن استضافت نسختين سابقتين من مسابقة كأس القارات للأندية عامي 2019 و2020. (النهاية)
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