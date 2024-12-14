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(باتشوكا) المكسيكي يحرز كأس التحدي ويتأهل لمواجهة (ريال مدريد) في نهائي كأس القارات

12/14/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 – 12 (كونا) -– أحرز فريق (باتشوكا) المكسيكي اليوم السبت كأس التحدي ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية 2024 عقب فوزه على (الأهلي) المصري بضربات الترجيح (6-5).
وبهذه النتيجة تأهل الفريق المكسيكي الى نهائي البطولة حيث سيواجه فريق (ريال مدريد) الاسباني على أرض استاد (لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء المقبل.
وبالعودة الى المباراة فقد انتهت في شوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي ليذهب الفريقان الى شوطين إضافيين لم يشهدا اي هدف ليلجأ الفريقان الى ضربات الترجيح التي انتهت لصالح الفريق المكسيكي.
يذكر أن دولة قطر سبق لها أن استضافت نسختين سابقتين من مسابقة كأس القارات للأندية عامي 2019 و2020. (النهاية)

س س س / ر ج



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