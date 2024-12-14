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ترخيص المزارع السياحية.. الملف العالق منذ سنوات

12/14/2024 11:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- "هل تحل الحكومة ملف المزارع السياحية؟" كان هذا عنوانا تساؤليا لمادة صحفية تصدرت الصفحة الأولى لجريدة "الغد" في تاريخ 21/10/2021 أي قبل أكثر من 3 سنوات.
وفي متن تلك المادة، تركزت مطالب عاملين في قطاع المزارع السياحية آن ذاك على دعوة الحكومة لترخيص أعمالهم التي كانت تعتمد على تأجير المزارع السياحية لغايات متعددة من بينها، إقامة الزبائن أو المبيت أو إقامة الحفلات والمناسبات.
لكن الحكومة السابقة لم تغلق الملف رغم مرور أكثر من 3 سنوات على المطالبات بترخيص عمل المزارع بشكل رسمي، رغم أن المطالبات لم تقتصر على أصحاب القطاع (المستفيدين منه) بل شملت المتضررين منه مثل أصحاب الصالات والأفراح.
وبقي الملف "تحت الطاولة" وما زال كذلك اليوم، حتى بعد تعيين الحكومة الجديدة، إذ ما زال عاملون يشتكون في قطاع المزارع السياحية من مماطلة الحكومة في وضع تعليمات وقانون يسمح بترخيصها.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ "الغد" إن المزارع السياحية منذ سنوات تنتظر تلك التعليمات والقوانين ليكون قطاعا منظما ومرخصا.
وقال رئيس جمعية الضيافة للسياحة العائلية شاهر حمدان إن "القطاع يعاني من غياب التعليمات والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم".
وأكد حمدان أن القطاع ينتظر منذ سنوات قرارا حكوميا من الجهات المعنية بتنظيم القطاع ليمارس نشاطه ضمن ضوابط محددة واضحة تسير القطاع.
وأضاف أن القطاع يضم نحو 6 آلاف مزرعة منتشرة بمختلف مناطق المملكة وهو يمارس أعماله دون نظام أو تعليمات وهذا الإجراء يجب أن يعالج ويرخص بشكل واضح.
وقال "لم نأخذ سوى الوعود تليها الوعود".
ويذكر أن الحكومة حولت بناء على تنسيبات من وزارة السياحة والآثار ملف ترخيص المزارع السياحية إلى اختصاص أمانة عمان الكبرى والبلديات لترخيصها وتسجيلها، إلى أن يتم إيجاد حل وتعليمات ناظمة لهذه المنشآت.
واتصلت "الغد" مع أمانة عمان أكثر من مرة للحصول على رد حول هذا الملف لكن ذلك لم يتسن.
من جهته، أكد نقيب أصحاب صالات وقاعات الأفراح مأمون المناصير أن القطاع تضرر إلى حد بعيد بسبب توجه المواطنين لإقامة مناسباتهم في المزارع على حساب الصالات لا سيما وأن الأسعار التي توفرها المزارع تكون أقل بطبيعة الحال.
وأكد المناصير أن قطاع الصالات والقاعات يطالب أيضا بترخيص قطاع المزارع باعتباره متضررا، وأن يكون القطاع منظما وخاضعا للقانون أو التعليمات وأن يتم ضبطه وإخضاعه لجهة حكومية او رسمية تديره.
وقال رئيس اتحاد المزارع السياحية محمد الساكت إن "القطاع ينتظر اصدار التعليمات والقوانين لتوضيح آلية ترخيص هذا القطاع".
وأكد الساكت أن القطاع يواصل الطلب من مختلف الجهات الحكومية المختلفة لوضع معايير وخطوات واضحة يستطيع القطاع الإقبال عليها ليحصل على ترخيص يسمح له بممارسة نشاطه السياحي.
وأشار إلى أن المزارع تراعي كافة متطلبات المواطن بأسعار تناسب دخله فيما تحتوي على كافة الخدمات التي يحتاجها بالإضافة إلى توفر مختلف معايير السلامة العامة.
واتفق صاحب مزرعة سياحية رمزي سلامة مع سابقيه في الرأي حول غياب الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.
وأكد سلامة أن على الحكومة بمختلف جهاتها وضع ملف المزارع السياحية على طاولتها لتوضيح الخطوات اللازمة لترخيصها ليكون قطاع سياحي مرخصا ومنظما.
كما اتفق مع سابقه حول تراجع الإقبال على عمليات حجز المزارع خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
وقال سلامة إن قطاع المزارع مكان ملائم ومطلوب للكثير من المواطنين الذين يبحثون عن الخصوصية والسياحة ضمن أسعار قريبة من دخولهم.
وعلى صعيد متصل أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين أهمية وضع تعليمات وشروط حكومية لهذا القطاع لضبطه وتنظيمه.
وأضاف "المزارع السياحية جاءت كنوع جديد من أنواع السياحة لتلبي احتياجات العائلة الأردنية بمكان واحد وبأسعار مناسبة" لافتا إلى أن العائلة أصبحت تتشارك للذهاب معا في أيام العطلة لاستئجار مزرعة يمضون يومهم فيها".
وأشار ملو العين إلى أن قطاع المزارع السياحية فتح بابا واسعا من الاستثمار وتوفير فرص عمل للأردنيين منذ بداية الإنشاء وحتى الآن كما قدم وظائف كثيرة للمجتمعات المحلية مثل الحراسة وتوريد المياه والزراعة إضافة إلى إنشاء متاجر قريبة من المزارع تقدم خدماتها لأصحاب المزارع ولزوارها.

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