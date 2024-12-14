محمد بن مبارك: دور وطني مهم لوزارة الداخلية ومنتسبيها في خدمة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬المهم‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬المخلصين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمضي‭ ‬بمسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬لآفاق‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة

بجهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬مستمرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تهنئته‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬في‭ ‬التضحية‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص،‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بكافة‭ ‬المهام‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وجاهزية‭.‬

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