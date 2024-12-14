محمد بن مبارك: دور وطني مهم لوزارة الداخلية ومنتسبيها في خدمة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم عن خالص التهاني والتبريكات للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بيوم شرطة البحرين، والذي يأتي متزامناً مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
ونوه سموه بالدور الوطني المهم لوزارة الداخلية ومنتسبيها المخلصين في خدمة مملكة البحرين، وتعزيز أمنها واستقرارها للحفاظ على مكتسباتها الوطنية، والمضي بمسيرتها التنموية لآفاق أرحب في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
بجهود وزير الداخلية فيما تشهده الوزارة من تطوير وتحديث مستمرين على كافة المستويات، معرباً عن تهنئته لجميع منتسبي وزارة الداخلية الذين يقدمون نموذجاً مشرفاً في التضحية والولاء والانتماء وتحمل المسؤولية بكل إخلاص، والاضطلاع بكافة المهام بكل كفاءة وجاهزية.
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