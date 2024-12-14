السفير الكندي يلتقي الطلبة الكنديين بجامعة البحرين الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬127‭ ‬خريجا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬يتدربون‭ ‬أو‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬ – جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ (‬ RCSI ‭) ‬من‭ ‬توطيد‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكندية،‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬تورنتو،‭ ‬ومستشفى‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬تورنتو،‭ ‬وجامعة‭ ‬بريتش‭ ‬كولمبيا‭ ‬في‭ ‬فانكوفر،‭ ‬ومستشفى‭ ‬سينت‭ ‬ميشيل‭ ‬في‭ ‬تورنتو،‭ ‬والمركز‭ ‬الطبي‭ ‬بجامعة‭ ‬ماك‭ ‬ماستر‭ ‬ – هاملتون‭ ‬للعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬وإلى‭ ‬آخره‭. ‬وعبّر‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الروابط،‭ ‬مشيراً‭ ‬أن‭ ‬كندا‭ ‬تعد‭ ‬الوجهة‭ ‬الخامسة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭. ‬

خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬التقى‭ ‬الوفد‭ ‬الطلبة‭ ‬الكنديين‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬حاليًا،‭ ‬حيث‭ ‬شاركوا‭ ‬تجاربهم‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬والدراسة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬ – ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ (‬ RCSI ‭). ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬الوفد‭ ‬التزامه‭ ‬الكامل‭ ‬بدعم‭ ‬الطلبة‭ ‬الكنديين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قنصلية‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعرب‭ ‬البرفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بوجود‭ ‬151‭ ‬طالبًا‭ ‬كنديًا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لهم‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية‭. ‬إن‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكندية‭ ‬يظل‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬جين‭-‬فيليب‭ ‬لينتو‭ ‬لتعميق‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬السيد‭ ‬جين‭-‬فيليب‭ ‬لينتو‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الكنديين‭ ‬يتفوقون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الجامعة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الكندية‭ ‬قد‭ ‬أسست‭ ‬قاعدة‭ ‬متينة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

إن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاقها‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬لطلبتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بيئات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المؤهلين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭ ‬المختلفة‭. ‬

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