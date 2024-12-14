بدء وصول المنتخبات للمشاركة ببطولة آسيا للناشئين للبادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وصول‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬اليوم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخبات‭ ‬لبنان،‭ ‬اليابان،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إيران،‭ ‬فيما‭ ‬سيصل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الإماراتي‭ ‬والكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬والاستقبال‭ ‬عبدالله‭ ‬الغدير‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬جميع‭ ‬الوفود‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬الوصول‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬وذلك‭ ‬بوجود‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬موجود‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬بعض‭ ‬إجراءات‭ ‬الوصول‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬سكن‭ ‬الوفود‭ ‬بفندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لهم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬راحتهم‭.‬