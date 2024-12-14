بدء وصول المنتخبات للمشاركة ببطولة آسيا للناشئين للبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تبدأ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 وصول المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للناشئين الأولى والتي تحتضنها مملكة البحرين من 15 حتى 21 الشهر الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ومن المؤمل أن تصل اليوم كل من منتخبات لبنان، اليابان، المملكة العربية السعودية، إيران، فيما سيصل المنتخبان الإماراتي والكويتي يوم الإثنين 16 ديسمبر. وقال رئيس لجنة السكن والاستقبال عبدالله الغدير إن اللجنة باتت على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع الوفود التي ستبدأ الوصول يوم الأحد وذلك بوجود فريق عمل موجود بمطار البحرين الدولي لاستقبال الوفود ومساعدتهم في إتمام بعض إجراءات الوصول ونقلهم إلى سكن الوفود بفندق سويس بيل وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يضمن راحتهم.
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