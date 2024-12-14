نصف الطلاب البريطانيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في دراستهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هناك نقاش متزايد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم، وخاصةً في سياق الاستخدام الأكاديمي؛ إذ ظهر أن هناك تفاوتًا في وجهات النظر بين الطلاب حول هذه الأدوات؛ فبينما يرى البعض فيها أداة تسهل الحياة الدراسية، يشعر آخرون أنها قد تشجع على الكسل وتقليص الجهد الشخصي.
هذا التباين يثير القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير مهارات التفكير النقدي والاستقلالية في التعليم.
من جانب آخر، تؤكد الجامعات البريطانية ضرورة توجيه الطلاب لاستخدام هذه التقنيات بشكل يعزز من مهاراتهم الأكاديمية بدلاً من أن تكون وسيلة للاعتماد الكلي على التكنولوجيا. وتشير بعض الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعيد تشكيل عملية التعليم، لكنه يتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والحفاظ على التفاعل الشخصي والتعلم النشط الذي يقدمه التعليم التقليدي.
هذا النقاش يبرز أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مكملة للعملية التعليمية وليس بديلاً عنها، بحيث يظل التفاعل الإنساني والتعلم التجريبي جزءًا أساسيًا في تكوين المعرفة وتنميتها.
كما أظهرت الدراسة أن هناك تباينًا في آراء الطلاب حول الذكاء الاصطناعي؛ ففي حين يرى البعض أن هذه الأدوات تسهم في تسهيل حياتهم الدراسية، يعتبر آخرون أنها تشجع على الكسل، وخاصةً عندما يستخدمها الطلاب لتفادي بذل الجهد الشخصي في الدراسة، وهذا يعكس قلقًا متزايدًا بشأن تأثير هذه التقنيات على مهارات التفكير النقدي والاستقلالية في العمل الأكاديمي. في الوقت نفسه، تؤكد الجامعات البريطانية أهمية توجيه الطلاب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن تنمية مهاراتهم الأكاديمية وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.
MENAFN14122024000055011008ID1108993424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.