نصف الطلاب البريطانيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في دراستهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تؤكد‭ ‬الجامعات‭ ‬البريطانية‭ ‬ضرورة‭ ‬توجيه‭ ‬الطلاب‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬بشكل‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسيلة‭ ‬للاعتماد‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وتشير‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬عملية‭ ‬التعليم،‭ ‬لكنه‭ ‬يتطلب‭ ‬توازنًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬بين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الشخصي‭ ‬والتعلم‭ ‬النشط‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬التعليم‭ ‬التقليدي‭.‬

هذا‭ ‬النقاش‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كأداة‭ ‬مكملة‭ ‬للعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وليس‭ ‬بديلاً‭ ‬عنها،‭ ‬بحيث‭ ‬يظل‭ ‬التفاعل‭ ‬الإنساني‭ ‬والتعلم‭ ‬التجريبي‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬المعرفة‭ ‬وتنميتها‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تباينًا‭ ‬في‭ ‬آراء‭ ‬الطلاب‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬حياتهم‭ ‬الدراسية،‭ ‬يعتبر‭ ‬آخرون‭ ‬أنها‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الكسل،‭ ‬وخاصةً‭ ‬عندما‭ ‬يستخدمها‭ ‬الطلاب‭ ‬لتفادي‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬قلقًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬والاستقلالية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأكاديمي‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تؤكد‭ ‬الجامعات‭ ‬البريطانية‭ ‬أهمية‭ ‬توجيه‭ ‬الطلاب‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭.‬