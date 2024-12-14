Saturday, 14 December 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس

12/14/2024 3:10:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /
PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات إغلاق حاجز جبع العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات إغلاق الحاجز العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع،
ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة والقدس، ومنعت المركبات من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الرام، ومخيم قلنديا، وكفر عقب.

MENAFN14122024000205011050ID1108993331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث