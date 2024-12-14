الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس
التاريخ
12/14/2024 3:10:52 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /
PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات إغلاق حاجز جبع العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات إغلاق الحاجز العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع،
ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة والقدس، ومنعت المركبات من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الرام، ومخيم قلنديا، وكفر عقب.
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