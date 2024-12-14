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الصحة تفعل مركز طوارئ للتعامل مع الحالات الصحية بمستشفيات شمال الضفة

12/14/2024 3:10:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - جرى، اليوم السبت، وبتعليمات من وزير الصحة ماجد أبو رمضان، تفعيل مركز أزمة طارئ في مكتب الوزير بنابلس.

ويضم المركز، مختلف الإدارات العامة والوحدات ذات العلاقة، للتعامل مع كافة حالات الطوارئ الصحية، وبحث الاحتياجات اللازمة لعمل المستشفيات في محافظات شمال الضفة الغربية.

في السياق، زار الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم محيسن، ومدير عام المستشفيات هيثم الهدرة، مستشفى جنين الحكومي، للاطلاع على الأوضاع الصحية في المحافظة والاحتياجات اللازمة، وتم الاجتماع بمدير المستشفى وسام بكر والمدير الطبي والمدير الإداري ورؤساء الأقسام، وبحث مستجدات العمل داخل المستشفى وآليات تعزيز الخدمات الصحية وتوفير اللازم.

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