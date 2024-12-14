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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق نابلس- رام الله

12/14/2024 3:10:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، كما اعتدى مستعمرون على مواطن من محافظة سلفيت ما أدى لإصابته برضوض وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ويهاجم المستعمرون في ذات الشارع مركبات المواطنين بشكل متكرر.

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