مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق نابلس- رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، كما اعتدى مستعمرون على مواطن من محافظة سلفيت ما أدى لإصابته برضوض وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
ويهاجم المستعمرون في ذات الشارع مركبات المواطنين بشكل متكرر.
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