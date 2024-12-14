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الاحتلال يداهم منزلا في قرية برقا شرق رام الله

12/14/2024 3:10:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن عماد بركات، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله، كما قامت بإغلاق مدخل القرية في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور.

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