الاحتلال يداهم منزلا في قرية برقا شرق رام الله
التاريخ
12/14/2024 3:10:50 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقا شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن عماد بركات، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله، كما قامت بإغلاق مدخل القرية في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور.
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