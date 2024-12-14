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ضريبة الدخل: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام

12/14/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعا المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية لغاية 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع المبادرة إلى الاستفادة من الإعفاء من الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا إلى لجنة التسويات والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة الإلكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو آخر موعد قانوني لتقديم طلبات التسوية.


وقال أبو علي إن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات تسوية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، بلغ 12 ألف طلب.


وأشار إلى أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية إلى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي.


وأوضح أبو علي أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة ولا ‏يترتب على ذلك دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎


وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى 31 كانون الأول 2023.


كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي.

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