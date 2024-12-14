ضريبة الدخل: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية لغاية 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع المبادرة إلى الاستفادة من الإعفاء من الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا إلى لجنة التسويات والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة الإلكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو آخر موعد قانوني لتقديم طلبات التسوية.
وقال أبو علي إن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات تسوية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، بلغ 12 ألف طلب.
وأشار إلى أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية إلى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي.
وأوضح أبو علي أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يترتب على ذلك دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى 31 كانون الأول 2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي.
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