%60 من المتسللين عبر الحدود إثيوبيون

%60 من المتسللين عبر الحدود إثيوبيون
التاريخ
12/14/2024 2:18:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك بالفترة من 05 / 12 / 2024 إلى 11 / 12 / 2024، عن ضبط 19831 مخالفًا، بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1303 أشخاص، %60 منهم إثيوبيو الجنسية و%38 يمنيو الجنسية و%02 من جنسيات أخرى.
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