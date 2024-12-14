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%60 من المتسللين عبر الحدود إثيوبيون

12/14/2024 2:18:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك بالفترة من 05 / 12 / 2024 إلى 11 / 12 / 2024، عن ضبط 19831 مخالفًا، بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1303 أشخاص، %60 منهم إثيوبيو الجنسية و%38 يمنيو الجنسية و%02 من جنسيات أخرى.

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