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رياضيو جازان: استضافة المونديال حدث تاريخي واستثنائي

12/14/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت أفراح الرياضيين في منطقة جازان بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة المملكة مونديال كأس العالم 2034، حيث عبروا عن بالغ سرورهم باستضافة الحدث الرياضي الأكبر، الذي يؤكد مكانة المملكة دوليا، وتربعها على قمم العالم في مختلف المجالات المختلفة.
مطالب رياضية
رصدت ((الوطن)) أفراح الرياضيين، الذين أكدوا أنه يجب من الآن إعداد خطط وإستراتيجيات لإعداد منتخب قوي قادر على المنافسة، والوصول للأدوار النهائية للبطولة، مشيرين إلى أن فتح الاحتراف الخارجي للاعبين المحليين، وتجنيس اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري، وإعادة الدوري الرديف للواجهة بمشاركة المحليين، واختيار مواهب الفئات السنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وإشراكهم في معسكر خارجي طويل، تعد أهم مطالبهم.
حدث استثنائي

أكد مدير فرع وزارة الرياضة سابقا بجازان إبراهيم الرياني أن استضافة المملكة كأس العالم تعتبر حدثا استثنائيا فريدا من نوعه، موضحا أنه لا يوجد مستحيل على السعوديين، وأنهم قادرون على تحقيق نجاح باهر، واستضافة تاريخية ستخلدها الأجيال عالميا على مر العصور، مقدما التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي.
إرادة سعودية

أوضح رئيس نادي حطين السابق فيصل مدخلي أن إرادة الشعب السعودي متينة وقوية، واستضافة المملكة كأس العالم تؤكد النهضة والتنمية الرياضية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وليست غريبة علينا كسعوديين استضافة الأحداث الرياضية العالمية، فنحن السعوديون نكتب التاريخ ونصنع النجاح باحترافية ومهنية.
دعم قوي

بيّن إداري نادي حطين للفئات السنية وائل سحبان أهمية الدعم الكبير والقوي، وبذل المزيد من الجهد لتهيئة وصقل مواهب الفئات السنية، التي ستكتب عهدا جديدا، ممثلا في مشاركتهم في كأس العالم، مقدما التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة باستضافة مونديال 34، الذي سيعكس صورة وهوية المواطن السعودي الأصيل.
كتابة التاريخ

أكد مدرب المركز الإقليمي بجازان أيمن شيعاني أن ((رياضة المملكة تخطو بخطوات جبارة لكتابة التاريخ الرياضي عالميا، الذي بدأناه منذ عام 84، بعد تحقيق بطولة أمم آسيا، التي مهدت طريق الأخضر لمنصات الذهب))، مشيرا إلى أنه ((متفائل كثيرا بمشاركة سعودية مختلفة، نصل معها إلى الأدوار الإقصائية، وكتابة تاريخ جديد في عصر المنجزات الرياضية بقيادة الأمير الشاب الملهم محمد بن سلمان، الذي يسير بنا إلى تحقيق واقع فريد بسواعد وطنية)).
هوية وطنية

أشار الحكم السابق أحمد زقيل إلى أن استضافة المملكة كأس العالم 2034 ستكون بهوية وطنية تُبرز أصالة وثقافة الشعب السعودي، وقدرتهم على إنجاح الحدث الكبير، مشيرا إلى أن كأس العالم 34 ستكون الأولى من نوعها تاريخيا بوجود 48 منتخبا على أرض المملكة، فـ((ألف مبارك لقيادتنا الحكيمة، وجميع أبناء هذا الوطن العزيز استضافة المملكة مونديال ⁧‫كأس العالم 2034‬⁩، ونردد معها أنه لا صعب على المملكة في وجود هذه القيادة الحكيمة، وهذا الشعب العظيم)).

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