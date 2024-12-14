Saturday, 14 December 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأسا ولي العهد للأحمر

12/14/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، مالك الإسطبل الأحمر، الأمير فيصل بن خالد بكأسَي ولي العهد لسباقات الخيل، بعد الفوز بالكأسين في السباق الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

MENAFN14122024000089011017ID1108993144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث