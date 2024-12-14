كأسا ولي العهد للأحمر

كأسا ولي العهد للأحمر
التاريخ
12/14/2024 2:18:46 PM
(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، مالك الإسطبل الأحمر، الأمير فيصل بن خالد بكأسَي ولي العهد
لسباقات الخيل، بعد الفوز بالكأسين في السباق الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
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