Saturday, 14 December 2024 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


797 سلة غذائية و100 حقيبة إيوائية للمتضررين بسورية وأفغانستان

12/14/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 797 سلة غذائية، و797 حقيبة صحية في مدينة جنديرس بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 4.782 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سورية للعام 2024.
لاجئو أوكرانيا
كما وزّع المركز 100 حقيبة إيوائية في مديرية يكاولنج بولاية باميان في أفغانستان، استفاد منها 600 فرد بواقع 100 أسرة، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان، والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م، كذلك نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، حيث قام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية لتسعة مستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كسوة شتوية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.009 قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في منطقتي البقاع الغربي وزغرتا بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.009 أفراد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف - 3) للعام 2024م.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتدريب 200 شاب وفتاة.

MENAFN14122024000089011017ID1108993142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث