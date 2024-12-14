بعد غد.. مجموعة بنك التنمية الأفريقي تطلق منتدى إدارة الديون والاستدامة في أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) يطلق معهد التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بعد غد، منتدى إدارة الديون لأفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تستمر فعاليات المنتدى يومي 16 و17 ديسمبر 2024 بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وخبراء وصناع سياسات من مختلف أنحاء القارة.

ويعد المنتدى منصة جديدة للحوار رفيع المستوى حول إنتاجية واستدامة الديون على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، ويهدف إلى تعزيز الصوت الأفريقي في قضايا الديون وتوفير قنوات لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات والدعوة إلى سياسات أكثر فعالية في إدارة الديون.

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وفى بيان صحفى لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، أشار منظمو المنتدى إلى أن القارة تواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بالديون، أبرزها ارتفاع الإنفاق العام، تراجع الإيرادات المحلية، وزيادة الديون وتكاليف خدمتها ، وتفاقمت هذه التحديات بسبب عوامل عدة، منها ضعف الحوكمة، وتدني الإنتاجية الاقتصادية، وتزايد التكاليف المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية والتغير المناخي، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا“كوفيد-19“.

وأشار البيان إلى إعادة تصنيف بعض الدول الأفريقية من دول ذات دخل منخفض إلى دول متوسطة الدخل، الأمر الذي أدى إلى حرمانها من الاستفادة من القروض الميسرة، مما ساهم في تعقيد المشكلة.

ويهدف المنتدى إلى جمع المعنيين من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات وبحث الحلول الاستراتيجية للتحديات التي تواجه إدارة الديون في أفريقيا.

كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية لمواجهة هذه القضايا.

وأكد ممثلو البنك الأفريقي، أن المنتدى يأتي كجزء من استراتيجيتهم لدعم الدول الأعضاء في إدارة ديونها بشكل مسئول ومستدام، مستعرضين مجموعة من الأدوات التي أطلقها البنك في هذا الإطار، مثل خطة العمل متعددة الأبعاد لتخفيف مخاطر أزمات الديون (2021-2023)، وسياسة الاقتراض المستدام (2022)، واستراتيجية الحوكمة الاقتصادية في أفريقيا (2021-2025).

ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات تهدف إلى دعم الحكومات الأفريقية في تبني سياسات أكثر كفاءة في إدارة الديون، وضمان استدامتها على المدى الطويل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للقارة.