مستعمرون يقتحمون تجمعا بدويا شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم السبت، تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.
وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحمت التجمع البدوي في المعرجات، بحماية قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، وأرهبت المواطنين.
وأدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، على التجمعات البدوية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى تهجير خمسة تجمعات تتكون من 18 عائلة يبلغ عدد أفرادها 118 مواطنا، ليضافوا إلى 24 تجمعا تتكون من 266 عائلة يبلغ عدد أفرادها 1517 مواطنا، تم تهجيرهم قسرا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
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