مستعمرون يقتحمون تجمعا بدويا شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا /PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم السبت، تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحمت التجمع البدوي في المعرجات، بحماية قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، وأرهبت المواطنين.

وأدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، على التجمعات البدوية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى تهجير خمسة تجمعات تتكون من 18 عائلة يبلغ عدد أفرادها 118 مواطنا، ليضافوا إلى 24 تجمعا تتكون من 266 عائلة يبلغ عدد أفرادها 1517 مواطنا، تم تهجيرهم قسرا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.