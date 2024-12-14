الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.
ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين، إذ يفصل الحاجز مدينة طوباس عن الأغوار الشمالية، وهو منفذ أساسي للمواطنين في تنقلاتهم، ونقل بضائعهم إلى الأسواق.
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