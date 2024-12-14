الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين، إذ يفصل الحاجز مدينة طوباس عن الأغوار الشمالية، وهو منفذ أساسي للمواطنين في تنقلاتهم، ونقل بضائعهم إلى الأسواق.