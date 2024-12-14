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توقيف حارق دار المسنين بعمان أسبوعين على ذمة التحقيق

12/14/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Amman Net) أوقف مدعي عام عمان، اليوم السبت، أحد نزلاء دور الرعاية للمسنين في منطقة الجويدة بعمان، وهو مركز تابع لوزارة التنمية الاجتماعية على خلفية الحريق الذي شب أمس الجمعة وأدى إلى وفاة 7 وإصابة أكثر من 60 آخرين وفقا ليومية الغد.


وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل المركز قيام أحد النزلاء بإشعال الحريق في الكنبة، ما تسبب بالكارثة، حيث وجهت له تهمتا التسبب بالوفاة المكررة وإضرام النيران.

والنزيل الموقوف في الستينيات من عمره، وهو أردني الجنسية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويله إلى مركز الطب النفسي لتقييم حالته النفسية.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم التحقيق مع 6 أشخاص آخرين من العاملين في المركز على خلفية الحادثة.

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