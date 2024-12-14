الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل قرية واد فوكين
التاريخ
12/14/2024 6:10:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا على مدخل قرية واد فوكين غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بعرقلة حركتهم.
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