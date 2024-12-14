Saturday, 14 December 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل قرية واد فوكين

12/14/2024 6:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا على مدخل قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بعرقلة حركتهم.

-

MENAFN14122024000205011050ID1108992646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث