دبي باركس™ آند ريزورتس تحتضن أول مسيرة للشمولية والدمج لتعزيز الخدمات والمرافق المقدمة لأصحاب الهمم

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2024: أعلنت دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه في دبي عن انطلاق أول نسخ "مسيرة الشمولية" في 14 ديسمبر الجاري، ضمن "أسبوع الدمج" الذي تنظمه مجموعة دبي القابضة للترفيه، وهي المبادرة الأوسع نطاقاً والتي تركز على تعزيز إمكانية الوصول والمرافق والخدمات الخاصة بأصحاب الهمم في كافة وجهاتها الترفيهية.
وستكون الفعالية منصةً تجمع طيفاً مجتمعياً واسعاً، حيث تلقى دعماً كبيراً من العديد من الجهات التي تشمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المُستمر (IBCCES) و AMSAAN والجامعة الكندية في دبي وجمعية الإمارات لمتلازمة داون ونادي دبي لأصحاب الهمم وقرية سند ومدرسة النور ومبادرة "ImInclusive".
وستتيح المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة 9:30 صباحاً من متنزه ريفرلاند™دبي لمسافة 2.5 كلم عبر المسار الجديد التي تحتضنه دبي باركس™ آند ريزورتس، للمشاركين فيها فرصة التواصل مع الأفراد الآخرين المهتمين بقضايا الدمج والشمول وهي فعالية مفتوحة للجميع وتعد بداية مثالية ليوم ملؤه النشاط والحيوية.
وتدعو الوجهة الضيوف لاستكشاف المجسم الفني البديع "ملجأ الشمولية" الذي يُعرض حالياً في منطقة ريفرلاند™دبي، والذي تعاونت في تصميمه الجامعة الكندية في دبي وبدعم من مبادرة "ImInclusive"، لتجسد مثالاً حياً على تناغم الفنون وتداخلها مع الخدمات والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم. وقد جرى بناء هذا المجسم الفني من مواد مستدامة وزُيِّن بالعديد من الرسومات والألوان النابضة حيويةً، ليجسد معاني الحماية والانتماء والقوة التي يتمتع بها مجتمع أصحاب الهمم، حيث جرى الكشف هذا المجسم لأول مرة خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وحظي بإشادة كبيرة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لكونه أول مجسم يسلط الضوء على دمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وتواصل مجموعة دبي القابضة للترفيه اتخاذ خطوات تحولية في الطريق نحو إحداث تغيير ملموس من خلال تنظيمها "مسيرة الشمولية"، حيث تسلط الضوء على دمج أصحاب الهمم والجهود المبذولة لضمان أن تكون كافة وجهات المجموعة مجهزة بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم للترحيب بهم في وجهاتها التي تستقبل كافة أطياف المجتمع.
ويمكن لعشاق المغامرات شراء تذاكر موشنجيت™ دبي وريال مدريد ورلد وحديقة ليجو لاند دبي الترفيهية ونيون جالاكسي للاستمتاع بيومٍ حافلٍ بالتجارب الترفيهية المميزة.
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