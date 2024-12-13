دبي باركس™ آند ريزورتس تحتضن أول مهرجان للحيوانات الأليفة

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2024: أعلنت دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه في دبي، عن استعداداتها بمتنزه ريفرلاند™دبي، لاحتضان مهرجان مخصص للحيوانات الأليفة لأول مرة، وذلك اعتباراً من 14 حتى 15 ديسمبر الجاري، ليستقبل خلاله الضيوف وحيواناتهم الأليفة وعشاقها في هذا المهرجان الحافل بالمرح والتجارب الترفيهية الاستثنائية والمنافسات الحماسية وحملات التبني والعروض المذهلة، والذي سينعقد من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً.
وسيكون الضيوف من أصحاب الكلاب الأليفة مدعوين للمشاركة في عرضٍ لإبراز مهارات هذه الحيوانات ضمن منافسات "مهرجان بطولة الكلاب World Kennel Union Championship Dog Show"، فيما يمكن لأصحاب القطط المشاركة في منافسات القطط التي تعرض جمالها ومواهبها الفريدة. ويمكن للراغبين في استكشاف مهارات حيواناتهم الأليفة المشاركة في منافسات المرونة وخفة الحركة التي ستقدم العديد من التجارب الحافلة بالمرح والمسابقات الخفيفة. ولمزيدٍ من الإثارة، ستحتضن الوجهة خلال المهرجان، "معرض أزياء الحيوانات الأليفة" و"منافسات أروع الأزياء التنكرية"، والتي ستحظى فيها الحيوانات الفائزة بجوائز قيمة. كما يمكن للضيوف المشاركة كذلك في العروض المخصصة التي تُبرز طاعة الحيوانات الأليفة بواسطة خبراء في هذا المجال، ممن سيقدمون العديد من النصائح العملية التي تعزز من ارتباط الحيوانات الأليفة بمُلَّاكها.
كما سيتضمن المهرجان ركناً مخصصاً لتبني الحيوانات الأليفة، والتي يمكن من خلاله للضيوف إيجاد حيواناتهم المفضلة لتبنيها، فيما سيحظون كذلك بفرصة التعرف إلى الحيوانات الأليفة المتاحة للتبنّي ومناقشة العديد من الجوانب مع مجموعة من المنظمات والملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات.
ويمكن للضيوف طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستتزامن مع المهرجان، الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الغامرة التي تتضمن "موكب مصنع ألعاب بابا نويل" وعرض Rockin’ Ragdolls، إلى جانب عروض الدي جي الحية واستكشاف سوق منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة ولقاء الشخصيات المحببة والتلذذ بتشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية التي تتوفر في المتنزه. ويعد ريفرلاند™دبي وجهةً مثالية للتنزه برفقة الحيوانات الأليفة من خلال ممراته الساحرة. ولمزيد من المرح والإثارة، سيحتضن المتنزه عرضاً مميزاً للكلاب البوليسية التي ستمكن الضيوف من استكشاف مهاراتها الفريدة والتدريبات المكثفة التي تلقتها وخفتها وتفانيها الكبير.
يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى متنزه ريفرلاند™دبي 30 درهماً للشخص الواحد (قابلة للاسترداد مقابل المأكولات والمشروبات في الوجهة) ويمكن شراؤها عبر الموقع الالكتروني أو شراء تذكرة دخول من البوابة مقابل 25 درهماً (غير قابلة للاسترداد مقابل المأكولات والمشروبات في الوجهة). كما سيكون الدخول مجانياً لحاملي تذاكر الدخول السنوية أو حاملي تذاكر دخول إلى متنزهات موشنجيت™ دبي وريال مدريد ورلد وحديقة ليجو لاند دبي الترفيهية وحديقة ليجولاند المائية.
انضموا إلينا في ريفرلاند™دبي للاستمتاع بما يوفره هذا المهرجان من تجارب ترفيهية استثنائية حافلة بالمرح والضحك والتفاعل مع الحيوانات الأليفة.
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