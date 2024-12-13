AVATR on display at Mall of The Emirates

The AVATR 11 SUV in Liquid Caramel

The AVATR 12 Gran Coupe in Glossy Black.

.عرض سيارتين كهربائيتين بالكامل: أفاتر 11 SUV وأفاتر 12 Gran Coupe

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 13, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت سمارت موبيليتي إنترناشونال عن عرض العلامة التجارية المتطورة للتنقل الكهربائي "أفاتر" للجمهور في مول الإمارات من 12 إلى 15 ديسمبر 2024. ويقع العرض في الطابق الأرضي، حيث يُدعى الزوار لاكتشاف مستقبل التنقل الذكي والفخم.

وسيتم عرض الطرازين الرائدين من أفاتر:

.أفاتر 11 SUV بتصميم مميز بلون الكاراميل السائل، والتي تجمع بين الأداء الكهربائي الفاخر والتصميم الرياضي، ومتاحة الآن للطلب المسبق وتجارب القيادة.

.أفاتر 12 Gran Coupe بلون الأسود اللامع، الذي يعبر عن الأناقة والابتكار بشكل جريء.

كلتا السيارتين كهربائيتان بالكامل ومجهزتان بنظام التشغيل الثوري AVATR OS، الذي يُشغل الأنظمة الذكية المتقدمة في السيارات. ويتضمن هذا النظام وظائف القيادة الذاتية المتطورة، وأنظمة الترفيه والمعلومات السلسة، والاتصال غير المسبوق، مما يحوّل كل رحلة إلى تجربة ذكية عاطفية.

وتلتزم أفاتر بتقديم تجربة ملكية مريحة وخالية من القلق، مع ضمان لمدة 8 سنوات مع عدد غير محدود من الكيلومترات للبطارية، وضمان لمدة 5 سنوات مع عدد غير محدود من الكيلومترات للسيارة، بالإضافة إلى خدمات مجانية تشمل الصيانة والتأمين والتسجيل. كما تتعاون أفاتر مع اتصالات لتوفير نظام رقمي متقدم داخل السيارة يتكامل مع تقنيات المدن الذكية، مما يضمن تجربة ملكية مريحة وخالية من المتاعب.

تبدأ أسعار كلا الطرازين من 250,000 درهم إماراتي.

يمكن للزوار أن يكونوا من أوائل الذين يشهدون على رؤية أفاتر الجريئة للتنقل الكهربائي ويكتشفون التصميم والتكنولوجيا المتميزة لطرازي أفاتر 11 SUV وأفاتر 12 Gran Coupe. لمزيد من المعلومات، زوروا جناح أفاتر في مول الإمارات من 12 إلى 15 ديسمبر 2024، أو تفضلوا بزيارة avatruae .

Sabrina Li

Created By Black

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للمرة الأولى في تاريخها أفاتر تظهر في مول الإمارات News Provided By Created By Black December 13, 2024, 12:58 GMT Share This Article Distribution channels: Automotive Industry , Business & Economy , Energy Industry , Technology , World & Regional



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