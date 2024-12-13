سوريا والحاجة لنظم تشاركية

MENAFN - Amman Net) ما هو الدرس الأكبر من انهيار النظام السوري؟ يشير البعض إلى التدخلات الخارجية، خاصة الإسرائيلية التي ما فتئت تحاول استغلال أي ظرف في المنطقة لصالحها. وبطبيعة الحال، لم تكن التدخلات الخارجية الإسرائيلية السافرة هي الوحيدة في سوريا، فالنظام السوري القديم ما كان له أن يصمد لولا التدخلات الخارجية من إيران وروسيا. ولكن في النهاية، فإن كل التدخلات الخارجية لم تنجح في انهيار النظام، حين لم يجد النظام من يدافع عنه داخليا. لقد انهار النظام في النهاية من الداخل، بعد أن حكم بالقوة والظلم، وتسبب في مقتل أو نزوح الملايين من السوريين، هذا هو الدرس الأكبر، كل من يحكم بالسيف ويتجاهل رغبات شعبه لن يجد في النهاية من يدافع عنه، لا داخليا ولا من أكبر مناصريه الخارجيين. من لا يريد الفوضى، أو أي قوى متشددة أن تأتي للحكم، عليه الانتباه للداخل، وانتهاج سياسات تؤدي لرضا الناس. في النهاية، لم تستطع لا إيران ولا روسيا، إرغام الجيش السوري على الدفاع عن نظام لا يحترم شعبه، لعل هذا هو الدرس الأكبر الذي يجب استخلاصه.

لقد استخلص البعض النتيجة الخاطئة بأن الربيع العربي انتهى، وأن الخوف من الإسلاميين المتشددين كان وحده الكفيل برجوع الناس لبيوتهم، على الرغم من أن مشاكلهم المعيشية لم تحل. وفي حالة النظام السوري، لم يكتف بذلك، بل واصل سياسة بطش داخلي ضاربا عرض الحائط بكل المحاولات التي جرت عبر أكثر من عشرة أعوام ومن جهات عدة، لإقناعه بضرورة اعتماد سياسة داخلية تؤدي لإشراك كل القوى الداخلية السلمية في الحكم.





تجاهل النظام السوري السابق كل هذه الجهود، وأعتقد أنه يستطيع الاعتماد على إيران وروسيا فقط لاستدامته، من دون الحاجة لحد أدنى من الحوار والإصلاح الداخليين. لقد أثبتت تطورات الأسبوعين الماضيين عدم نجاعة هذه السياسة، بل أنها أثبتت أكثر من ذلك، لم ينته ((الربيع العربي)) لأن التحديات التي أدت إليه لم تتم معالجتها قبل عشر سنوات، ولا تتم معالجتها اليوم. يكمن التحدي اليوم في كيفية التأثير على مآلات ((الربيع العربي))، كي يؤدي إلى حالة أساسها التنمية الاقتصادية والحوكمة الرشيدة، وصولا للتعددية والتشاركية السياسية والازدهار الاقتصادي. في ما عدا ذلك، فسيكون للقوى المتشددة التي لا تؤمن بالتعددية الغلبة. من لا يريد الانعزالية واحتكار السلطة، عليه أن يدرك أن الطريق لذلك ليس التشبث بنظم سلطوية كالنظام السوري، لا تقيم وزنا لشعبها، بل تبطش به.



يجب أن تتركز الجهود المستقبلية كافة الآن ليس على الوقوف الزائف على الأطلال من البعض، وليس على مواصلة التغني بنظام واصل الإصرار على تجاهل شعبه، بل محاربته، بل على مساندة كل الجهود السورية والإقليمية والدولية لتعظيم فرص الخروج بحكومة سورية تشترك فيها القوى السلمية السورية كافة، التي تؤمن فعلا لا قولا بالتعددية والسلمية وتعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لسوريا البلد والحضارة.

إن حكومة كهذه لا بد أن تقف مع الشعب السوري الرافض للتدخلات والانتهاكات الإسرائيلية، وأن تكون منسجمة مع مواقف كل مكونات الشعب السوري العظيم الرافض للسياسات الإسرائيلية وللاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والعربية. وفي هذا السياق، لا بد من مساعدة اللاجئين السوريين للعودة الطوعية لبلادهم والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم.

إن الخوف من الجماعات الإسلامية المتشددة، لا يجوز أن يعني الإصرار على أنظمة تقتل شعوبها، بينما تتغنى لفظيا بالوقوف ضد إسرائيل وتفتقر للحد الأدنى من الحوكمة الرشيدة. هناك فرصة كبيرة ـ إن نجحت مكونات الشعب السوري اليوم في تطوير نظام تعددي تشاركي سلمي يركز جهوده على تلبية احتياجات الناس ـ لخلق نموذج جديد يختلف عن النماذج الإقصائية، التي رأيناها بعد المرحلة الأولى من ((الربيع العربي))، نموذج يمكن أن يحتذى ويؤشر لمرحلة إيجابية جديدة في المنطقة.

لا يستطيع أحد أن يقنعنا بإيمانه بالديمقراطية وحكم السيف في الوقت نفسه. هذه دعوة لإدراك أهمية الانتقال السلمي ليس فقط لنظام جديد، ولكن أيضا لمناخ جديد في المنطقة يعتمد التشاركية والتعددية والتنمية الاقتصادية الحقة أساسا لمستقبل تستحقه شعوب المنطقة كافة. هذا أقل ما يمكن أن نفعله للاحتفاء بالشعب السوري وتقديم المباركة له.

‭ ‬وزير‭ ‬خارجيةالأردن‭ ‬الأسبق/ القدس العربي









