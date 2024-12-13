وزير الأشغال: شرطة البحرين شريك في التطوير والبناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الشاملة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬ومهنية‭ ‬وقدرات‭ ‬عالية‭ ‬واحترافية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬والأمان‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬تمثل‭ ‬شريكاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬يمثل‭ ‬الركيزة‭ ‬والانطلاقة‭ ‬الأولى‭ ‬لمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدام‭.‬

ونوه‭ ‬بالتضحيات‭ ‬النفيسة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬للوطن‭.‬

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