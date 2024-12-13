Saturday, 14 December 2024 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الأشغال: شرطة البحرين شريك في التطوير والبناء

12/13/2024 7:24:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أسمى‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الشاملة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬ومهنية‭ ‬وقدرات‭ ‬عالية‭ ‬واحترافية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬والأمان‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬تمثل‭ ‬شريكاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬يمثل‭ ‬الركيزة‭ ‬والانطلاقة‭ ‬الأولى‭ ‬لمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدام‭.‬

ونوه‭ ‬بالتضحيات‭ ‬النفيسة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬للوطن‭.‬

كلمات دالة

MENAFN13122024000055011008ID1108991936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث