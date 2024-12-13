وزير الأشغال: شرطة البحرين شريك في التطوير والبناء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة الذي يوافق الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأكد وزير الاشغال أن الرعاية الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للشرطة البحرينية أسهمت في رفع كفاءة المنظومة الأمنية، والتي أسهمت في دعم المسيرة الشاملة والحفاظ على المنجزات الوطنية.
وأعرب عن تقديره إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيداً بما وصلت إليه الشرطة البحرينية من جهوزية ومهنية وقدرات عالية واحترافية في المحافظة على الأمن والنظام والأمان.
وشدد وزير الأشغال على أن الشرطة البحرينية تمثل شريكاً مهماً في عملية التطوير والبناء، باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثل الركيزة والانطلاقة الأولى لمسيرة التنمية والتطوير المستدام.
ونوه بالتضحيات النفيسة التي يقدمها رجال الشرطة والتي تمثل وسام فخر للوطن.
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