وزير الصناعة: الشرطة البحرينية حققت العديد من الإنجازات الرائدة منذ تأسيسها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬وحتى‭ ‬الان،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬واستثنائية‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬وهو‭ ‬الامن‭ ‬والأمان‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يولها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأسس‭ ‬والقواعد‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬ومكتسبات‭ ‬البحرين‭ ‬أولا‭ ‬وأخيرا‭. ‬

مضيفا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬والتقدير‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬للموافق‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬رفعة‭ ‬وخير‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬

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