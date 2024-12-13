وزير الصناعة: الشرطة البحرينية حققت العديد من الإنجازات الرائدة منذ تأسيسها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو ان الاحتفال بذكرى يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 ديسمبر من كل عام والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، يعد تجسيدا وتذكيرا واقعيا لدور رجال الامن في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين ، معربا عن فخره واعتزازه بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق الاستقرار والامن الذي يشعر به كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين، والذي يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي واستمرارية التنمية والتطور في البلاد، وتحقيقا لرؤى و تطلعات قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم و توجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار إلى ان الشرطة البحرينية قد حققت العديد من الإنجازات الرائدة منذ تأسيسها وحتى الان، منوها إلى ما تشهده الشرطة البحرينية اليوم ووزارة الداخلية من تطورات كبيرة واستثنائية شملت جميع الميادين من اجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الامن والأمان هذا الوطن العزيز وذلك بفضل الجهود التي يولها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من اجل ترسيخ الأسس والقواعد الأمنية وفق أعلى المعايير حفاظا على امن ومكتسبات البحرين أولا وأخيرا.
مضيفا إلى ان الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية يعد فرصة للتعبير والتقدير بكل فخر للموافق والتضحيات التي يبذلها منتسبي وزارة الداخلية من اجل رفعة وخير هذا الوطن، متمنيا لجميع منتسبي الوزارة دوام التوفيق والسداد وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار.
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