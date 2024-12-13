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وزير الصناعة: الشرطة البحرينية حققت العديد من الإنجازات الرائدة منذ تأسيسها

12/13/2024 7:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬يعد‭ ‬تجسيدا‭ ‬وتذكيرا‭ ‬واقعيا‭ ‬لدور‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والامن‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قوي‭ ‬واستمرارية‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لرؤى‭ ‬و‭ ‬تطلعات‭ ‬قائد‭ ‬المسيرة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬و‭ ‬توجيهات‭ ‬سديدة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬وحتى‭ ‬الان،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬واستثنائية‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬وهو‭ ‬الامن‭ ‬والأمان‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يولها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأسس‭ ‬والقواعد‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬ومكتسبات‭ ‬البحرين‭ ‬أولا‭ ‬وأخيرا‭. ‬

مضيفا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬والتقدير‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬للموافق‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬رفعة‭ ‬وخير‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬

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