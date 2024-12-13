رئيس مأتم العجم الكبير: تضحيات جبارة لرجال الأمن البحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد رجل الأعمال محمد عباس بلجيك، رئيس مأتم العجم الكبير، بالجهود الجبارة والتضحيات التي يبذلها رجال الأمن البحرينيون للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وأكد بلجيك في تصريح له بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأمن في مناهضة كل ما يمس قيم المجتمع وثوابته وحقوق أفراده، مشيداً بجهودهم المتواصلة لتحقيق التطوير في الأداء الأمني، ومساهماتهم الفاعلة في تطوير السياسة الجنائية بما يضمن تحقيق العدالة والرفاهية للمجتمع.
ووجه بلجيك خالص التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وكل منتسبي الوزارة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم النبيلة.
وأعرب رئيس مأتم العجم الكبير عن فخره واعتزازه بجهود رجال الأمن البحرينيين، مؤكداً أنهم يمثلون درع الوطن وحصنه الحامي، داعياً الله تعالى أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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