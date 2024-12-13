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رئيس مأتم العجم الكبير: تضحيات جبارة لرجال الأمن البحرينيين

12/13/2024 7:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬بلجيك،‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬العجم‭ ‬الكبير،‭ ‬بالجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البحرينيون‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأكد‭ ‬بلجيك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مناهضة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمس‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع‭ ‬وثوابته‭ ‬وحقوق‭ ‬أفراده،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهودهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني،‭ ‬ومساهماتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والرفاهية‭ ‬للمجتمع‭.‬

ووجه‭ ‬بلجيك‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬النبيلة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬العجم‭ ‬الكبير‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬درع‭ ‬الوطن‭ ‬وحصنه‭ ‬الحامي،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

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