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رئيس النواب: شرطة البحرين.. تاريخ عريق وأداء متطور وإسهامات مجتمعية

12/13/2024 7:24:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مهنئا‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ومرور‭ ‬105‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬بارزة،‭ ‬وعطاءات‭ ‬مخلصة،‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دور‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وصون‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العدالة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬والمكتسبات،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ودعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بإنجازات‭ ‬وأعمال‭ ‬الرجال‭ ‬المخلصين،‭ ‬واستذكار‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬وتضحياتهم،‭ ‬ومعرباً‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬ستبقى‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬صفحات‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬المتطورة‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق،‭ ‬ورؤية‭ ‬استراتيجية،‭ ‬وأداء‭ ‬متطور،‭ ‬وإسهامات‭ ‬مجتمعية،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬قانونية‭ ‬وإنسانية،‭ ‬استمدت‭ ‬نجاحها‭ ‬من‭ ‬النهج‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومع‭ ‬مناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬يشكل‭ ‬صفحة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬المشرفة‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتاريخها‭ ‬العريق‭ ‬ودورها‭ ‬المتميز‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬وطنية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لبيان‭ ‬مشاعر‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬والشكر‭ ‬والتكريم‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل،‭ ‬ودورهم‭ ‬الحيوي،‭ ‬وجهودهم‭ ‬المخلصة،‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬الخالدة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وحماية‭ ‬وصون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭.‬

مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬بكل‭ ‬تميز‭ ‬واقتدار،‭ ‬وجهود‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني،‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وأداء‭ ‬الرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬والمهام‭ ‬الوطنية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام،‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬ونشر‭ ‬العدالة‭ ‬والطمأنينة‭.‬

مؤكدا‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬لعمل‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بمستوى‭ ‬التطور‭ ‬والاحترافية،‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها‭ ‬المعنية،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ونتائج‭ ‬رفيعة‭ ‬وشهادات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التطور‭ ‬النوعي‭ ‬للمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الالكتروني،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‭ ‬للعملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والانتخابية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وكافة‭ ‬المستويات‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬سطرت‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتأمين‭ ‬مسيرة‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬يقظة‭ ‬الجهاز‭ ‬الأمني‭ ‬وتأهبه‭ ‬الدائم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬باعتباره‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬ودرع‭ ‬الوطن‭ ‬والعيون‭ ‬الساهرة‭ ‬لاستتباب‭ ‬الأمن،‭ ‬ونشر‭ ‬الطمأنينة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬وأبدا،‭ ‬بلد‭ ‬الأمان،‭ ‬وواحة‭ ‬السلام،‭ ‬ومجتمع‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

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