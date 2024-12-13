رئيس النواب: شرطة البحرين.. تاريخ عريق وأداء متطور وإسهامات مجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بما تحقق من إنجازات ونجاحات في المنظومة الأمنية، بفضل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئا الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة يوم شرطة البحرين ومرور 105 أعوام على تأسيس شرطة البحرين، معربا عن بالغ التقدير والامتنان بما حققته الشرطة البحرينية من إسهامات بارزة، وعطاءات مخلصة، عززت من خلالها دور دولة المؤسسات والقانون، وصون المجتمع، وتنفيذ العدالة، وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
مشيرا إلى أن يوم شرطة البحرين يعد فرصة للاحتفاء بإنجازات وأعمال الرجال المخلصين، واستذكار عطاءاتهم وتضحياتهم، ومعرباً عن عظيم الفخر والاعتزاز بشهداء الواجب، وما قدموه من تضحيات ستبقى خالدة في صفحات التاريخ الوطني المشرف.
كما أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن شرطة البحرين جزء من المنظومة الأمنية المتطورة الشاملة في مملكة البحرين، وهي ذات تاريخ عريق، ورؤية استراتيجية، وأداء متطور، وإسهامات مجتمعية، ومسؤولية قانونية وإنسانية، استمدت نجاحها من النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم شرطة البحرين في هذا العام، وبالتزامن مع الأعياد الوطنية، ومع مناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم، يشكل صفحة مضيئة في المسيرة المشرفة لشرطة البحرين، وتاريخها العريق ودورها المتميز.
وأضاف أن يوم شرطة البحرين فرصة وطنية بالغة الأهمية لبيان مشاعر التقدير والامتنان، والفخر والاعتزاز، والشكر والتكريم لرجال الشرطة البواسل، ودورهم الحيوي، وجهودهم المخلصة، وتضحياتهم الخالدة في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية وصون المكتسبات الوطنية.
مشيدا بدور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الذي يقود المنظومة الأمنية بكل تميز واقتدار، وجهود كافة منتسبي وزارة الداخلية في مواصلة التطوير في الأداء الأمني، وزيادة كفاءة العمل المؤسسي، وأداء الرسالة النبيلة والمهام الوطنية، والإسهام في تقليل معدلات الجريمة، ومكافحة الفساد، وحماية المجتمع.
وأوضح أن هذا اليوم يعد فرصة للاحتفاء بالإنجازات الوطنية المخلصة لشرطة البحرين في المحافظة على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ونشر العدالة والطمأنينة.
مؤكدا الدعم البرلماني لعمل شرطة البحرين، ومشيدا بمستوى التطور والاحترافية، الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها المعنية، وما حققته من مراكز متقدمة ونتائج رفيعة وشهادات دولية في كافة المجالات الأمنية، والتي تعكس التطور النوعي للمسيرة التنموية الشاملة، خاصة في مجال الأمن الالكتروني، والأمن السيبراني، والشراكة المجتمعية، وكذلك برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وأشار إلى أهمية دور شرطة البحرين في توفير كل سبل الأمن والحماية للعملية الديمقراطية والانتخابية والعمل البرلماني، وبما ينعكس على تطور وتقدم العمل الوطني العام، على مختلف الأصعدة وكافة المستويات.
وقال رئيس مجلس النواب، إن شرطة البحرين سطرت قصص نجاح بحرينية، وساهمت في إبراز المنجزات الحضارية، وعملت على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتأمين مسيرة النماء والتقدم، وذلك بفضل يقظة الجهاز الأمني وتأهبه الدائم للحفاظ على المكتسبات الوطنية، باعتباره صمام الأمان ودرع الوطن والعيون الساهرة لاستتباب الأمن، ونشر الطمأنينة، من أجل أن تبقى مملكة البحرين دائما وأبدا، بلد الأمان، وواحة السلام، ومجتمع التنمية والازدهار.
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