وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر القوات بالإعداد لقضاء الشتاء في موقع مطل على دمشق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬أمرا‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالاستعداد‭ ‬للبقاء‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ،‭ ‬وهو‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬سيستمر‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬كاتس‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أهمية‭ ‬أمنية‭ ‬بالغة‭ ‬لبقائنا‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ‮»‬‭. ‬

ويشير‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬الإضافية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬ستبقى‭ ‬حتى‭ ‬تتوافر‭ ‬قوة‭ ‬فعالة‭ ‬لتطبيق‭ ‬اتفاقية‭ ‬فض‭ ‬الاشتباك‭ ‬الموقعة‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬1973‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬إجراء‭ ‬محدود‭ ‬ومؤقت‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬حدودها‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬متى‭ ‬ستعتبر‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مستقرا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لسحب‭ ‬قواتها‭. ‬

وقال‭ ‬كاتس‭ ‬إن‭ ‬الطقس‭ ‬الشتوي‭ ‬القاسي‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ،‭ ‬وهي‭ ‬قمة‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬2800‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬عمل‭ ‬استعدادات‭ ‬خاصة‭ ‬لإقامة‭ ‬طويلة‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬القوات‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬دمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أيضا‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬ترسانة‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬العسكرية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬وقوع‭ ‬المعدات‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬معادية‭. ‬

وأثار‭ ‬احتلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬انتقادات‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬للوجود‭ ‬غير‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تقويض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬واستقرار‭ ‬الجولان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬إن‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬بشدة‭ ‬للانتهاكات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‭. ‬إن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬قلق‭ ‬خصوصا‭ ‬لمئات‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجبهات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬سوريا‮»‬‭.

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وترى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬السورية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬انتهاكا‮»‬‭ ‬لاتفاق‭ ‬فض‭ ‬الاشتباك‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1974‭. ‬

وقالت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمراقبة‭ ‬فض‭ ‬الاشتباك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬أبلغت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬توغلها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬‮«‬ينتهك‭ ‬اتفاق‭ ‬فضّ‭ ‬الاشتباك‭ ‬لعام‭ ‬1974‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬أن‭ ‬قوّاتها‭ ‬‮«‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬مواقعها‮»‬‭ ‬و«ستواصل‭ ‬إنجاز‭ ‬الأنشطة‭ ‬المنوطة‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬القوّة‭ ‬الأممية‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يقيم‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬حواجز‭ ‬لصدّ‭ ‬الحركة‮»‬‭. ‬