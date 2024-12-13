معرض جدة للكتاب 2024 يحتفي بفوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

MENAFN - Asdaf News) في زمن لا يتجاوز 19 ساعة، تحوّلت الأنظار من خبر فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى حدث بارز آخر، وهو انطلاق معرض جدة للكتاب 2024، الذي فتح أبوابه أمس عند الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي. هذا التزامن أتاح مساحة للتأمل في العلاقة العميقة بين الثقافة والرياضة، واستحضار إرث طويل من الكتب التي وثَّقت تاريخ“الساحرة المستديرة”.

على مدار عقود، نقلت الكتب والمقالات الصحفية إرث كأس العالم، منذ انطلاقته الأولى وحتى اليوم. كانت هذه الظاهرة الرياضية حاضرة على أيدي مؤرخين وكتّاب وصحفيين، وضعوا بين دفتَيْ كتبهم قصصًا وأحداثًا خالدة، أسهمت في توثيق شغف الشعوب بالمنافسة الرياضية الأهم عالميًّا.

من بين هؤلاء يبرز اسم الكاتب والصحفي الأوروغوياني إدواردو غاليانو، الذي نقل كرة القدم من مجرد لعبة إلى فلسفة أدبية وإنسانية عبر كتابه الشهير“كرة القدم بين الشمس والظل”. غاليانو مزج في كتابه بين العاطفة والشعر، واستعرض عبر قصص قصيرة تاريخ اللعبة، ليجعل من كرة القدم رمزًا يوحد الشعوب ويعبر عن تطلعاتها. سلَّط الضوء على العمالقة مثل بيليه ومارادونا، ولم ينسَ أولئك اللاعبين الأقل شهرة الذين صنعوا تاريخًا لا يُنسى، مع التركيز على العلاقة بين كرة القدم والمجتمعات الفقيرة، حيث باتت لغةً عالمية تُلهم وتوحّد.

معرض جدة للكتاب 2024 يأتي اليوم ليُعيد للأذهان أهمية الكلمة المكتوبة في صياغة تاريخ البشرية، سواءً في الرياضة أو الاقتصاد أو الأدب. ويُمثِّل المعرض فرصة ذهبية، تمتد لعشرة أيام، لالتقاط الإلهام الثقافي والعلمي لكل مَن يسعى للسير على خُطى عظماء الكتابة والتأليف.

هذا التداخل بين حدث رياضي عالمي ومعرض ثقافي وطني يجسد رؤية السعودية 2030، حيث الثقافة والرياضة وجهان يكملان بعضهما، في إطار رؤية طموحة تُبرز المملكة بوصفها منارة للإنجازات على مختلف الأصعدة.

ويُمثِّل معرض جدة للكتاب المحطة الثالثة ضمن سلسلة معارض الكتاب التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 2024، بعد نجاح معرضَيْ الرياض والمدينة المنورة. ويُقام المعرض هذا العام في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر، مفتوحًا للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ فيه استقبال الزوار من الساعة 2 ظهرًا.

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