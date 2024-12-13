التنمية : فتح تحقيق إداري لتحديد المقصرين بحريق دار للمسنين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، فتح تحقيق إداري لتحديد المقصرين بحادث الحريق الذي تعرضت له دار الضيافة في جمعية الأسرّة البيضاء الخاصة فجر الجمعة.

وقالت الوزارة،

إنه تم تأمين 77 مسنا في دور رعاية بديلة بعد حادث الحريق، بحسب المملكة.

وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شبّ في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرّة البيضاء - دار ضيافة المسنين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق مغادرة 23 شخصا من مصابي حادث الحريق، المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، والتأكد من سلامتهم بناء على رأي الكوادر الطبية في مستشفى البشير.

وأضافت الوزارة أن الحالات التي غادرت المستشفى تم نقلها إلى مركز وادي الشتا لرعاية المسنين، وبيت الرعاية الإنسانية، ودار الزهراء، حيث تم تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوفير كامل احتياجاتهم.