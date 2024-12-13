التنمية : فتح تحقيق إداري لتحديد المقصرين بحريق دار للمسنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، فتح تحقيق إداري لتحديد المقصرين بحادث الحريق الذي تعرضت له دار الضيافة في جمعية الأسرّة البيضاء الخاصة فجر الجمعة.
وقالت الوزارة،
إنه تم تأمين 77 مسنا في دور رعاية بديلة بعد حادث الحريق، بحسب المملكة.
وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شبّ في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرّة البيضاء - دار ضيافة المسنين.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق مغادرة 23 شخصا من مصابي حادث الحريق، المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، والتأكد من سلامتهم بناء على رأي الكوادر الطبية في مستشفى البشير.
وأضافت الوزارة أن الحالات التي غادرت المستشفى تم نقلها إلى مركز وادي الشتا لرعاية المسنين، وبيت الرعاية الإنسانية، ودار الزهراء، حيث تم تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوفير كامل احتياجاتهم.
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