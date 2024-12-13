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حسّان يتفقد مصابي حريق دار المسنين في مستشفى البشير

12/13/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، صباح الجمعة، مصابي الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى البشير.


وأكد رئيس الوزراء، تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالحريق.


وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر الحريق، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.


وقالت الوزيرة إن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا على مساحة 80 مترا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.


وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

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