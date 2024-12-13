استطلاع: 50% من الإسرائيلين يعتبرون أنه من المبكر معرفة تأثير سقوط نظام الأسد على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتبر 50% من عينة تمثل الجمهور في إسرائيل إنه ما زال مبكرا معرفة ما إذا كان سقوط نظام بشار الأسد جيد أم سيء بالنسبة لإسرائيل، فيما قال 42% إن سقوط هذا النظام جيد لإسرائيل، وأشار 8% إلى أن سقوطه سيء لإسرائيل، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وتبين من الاستطلاع أن 55% من ناخبي أحزاب الائتلاف مقتنعون بأن التطورات في سورية جيدة بالنسبة لإسرائيل، و7% من هؤلاء يعتقدون أن سقوط نظام الأسد سيء لإسرائيل؛ ومن الجهة الأخرى، قال 34% من ناخبي أحزاب المعارضة إن سقوط النظام جيد لإسرائيل، و10% أجابوا بأنه سيء لإسرائيل، فيما 56% من ناخبي أحزاب المعارضة أشاروا إلى أنه ما زال مبكرا تقييم ذلك.

وفي أعقاب جلستي المحكمة المركزية في تل أبيب للاستماع لإفادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في محاكمته بتهم فساد، قال 16% إن الإفادة غيرت رأيهم تجاه نتنياهو بشكل إيجابي، و15% قالوا إن رأيهم تغير بشكل سلبي، لكن 69% أشاروا أن رأيهم بنتنياهو لم يتغير.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدا وبزيادة 3 مقاعد عن الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة في الأسبوع الماضي. وحصل "المعسكر الوطني" على 19 مقعدا، وتراجع حزب "ييش عتيد" من 15 إلى 14 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 14، وارتفعت قوة حزب الديمقراطيين من 12 إلى 13 مقعدا، شاس من 9 إلى 10 مقاعد، "عوتسما يهوديت" من 7 إلى 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" من 8 إلى 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5، والقائمة الموحدة 5.

وتعني هذه النتائج أن تمثيل أحزاب الائتلاف في الكنيست سيكون 50 مقعدا، مقابل 60 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حال خاض الانتخابات حزب يميني جديد برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، فسيحصل على 24 مقعدا، ويتراجع ثلاثة مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي؛ ويحصل الليكود على 23 مقعدا، بينما حصل على 20 مقعدا في هذا السيناريو الأسبوع الماضي.

وفي سيناريو كهذا، حصل "المعسكر الوطني" على 13 مقعدا، "ييش عتيد" 11، حزب الديمقراطيين 10، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7، "يسرائيل بيتينو" 7، "عوتسما يهوديت" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

وحسب هذه النتائج، تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع بينيت على 65 مقعدا، أحزاب الائتلاف 45 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.