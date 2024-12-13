سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 46ر1 دولار ليبلغ 27ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 46ر1 دولار ليبلغ 27ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 81ر72 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا لتبلغ 41ر73 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا لتبلغ 02ر70 دولارا.(النهاية)
خ م / م خ
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