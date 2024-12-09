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آلاف المغاربة يتظاهرون دعمًا لغزّة ووقف الإبادة الجماعيّة

12/9/2024 5:15:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طنجة / PNN - شارك آلاف المغاربة بمدينة طنجة أمس الأحد، في مسيرة تضامنيّة مع قطاع غزّة ضدّ حرب الإبادة الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين، مطالبين بـ"وقف التهجير" في القطاع.

وأدان المشاركون في المسيرة الّتي دعت إليها المبادرة المغربيّة للدعم والنصرة (غير حكوميّة) "عمليّات التقتيل والتهجير شمال القطاع".

وهتف المحتجّون بشعارات مساندة للقضيّة الفلسطينيّة وأخرى مناهضة لإسرائيل بينها "الصهيونيّ عدوّ الأمّة، والنصر لجيش القسّام"، و"مع غزّة حتمًا سنواصل"، و"الأقصى بوصلة الأمّة" و"المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين".

وجابت المسيرة عدّة شوارع بالمدينة، وسط حضور كبير للمواطنين ونشطاء حقوقيّين.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات كتب على بعضها: "دعم مستمرّ للشعب الفلسطينيّ ومقاومته".

وبوتيرة شبه يوميّة، تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، إبادة جماعيّة في غزّة خلّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.

وتواصل تلّ أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدوليّ بإنهاء الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة وتحسين الوضع الإنسانيّ الكارثيّ بغزّة.

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