الصين ودول آسيا الوسطى تتفقان على تعزيز التعاون في شتى المجالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 1 - 12 (كونا) -- اتفقت الصين اليوم الأحد مع دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) على تعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والأمن والتعدين والزراعة والسياحة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية على هامش الاجتماع الخامس لوزراء خارجية الصين ودول آسيا الوسطى الذي عقد في مدينة (تشنغدو) جنوب البلاد.
ونقل البيان عن وزير
الخارجية الصيني وانغ يي القول إن الدول الست وافقت على تعزيز (آلية الصين آسيا الوسطى) التي أنشئت في يوليو عام 2020 لعقد الاجتماعات رفيعة المستوى بشكل دوري مضيفا أنه جرت مباحثات بشأن إمكانية إبرام معاهدة حسن الجوار الدائم والصداقة والتعاون فيما بين الأعضاء.
وأكد وانغ رغبة بلاده في توسيع نطاق التعاون مع الدول الخمس في مجالات تطبيق نظام (بايدو) للملاحة بالأقمار الاصطناعية وإزالة الفقر ومكافحة التصحر والتعليم العالي تنفيذا لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها الصين.
وتعهد أن بلاده ستساعد في تدريب 1500 شخص وتمنح 600 منحة دراسية لدول آسيا الوسطى للمساهمة في تنمية المزيد من المواهب.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري نما بين الصين والدول الخمس بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل تنفيذ مبادرة (الحزام والطريق) حيث بلغ 4ر89 مليار دولار أمريكي عام 2023 بزيادة قدرها 27 بالمئة عن عام 2022.
وستعقد قمة (الصين -آسيا الوسطى الثانية) في (أستانا) بكازاخستان في يونيو 2025 علما بأن القمة الأولى عقدت في مدينة (شيآن) الصينية مارس الماضي حيث تم تأسيس أمانة (آلية الصين -آسيا الوسطى). (النهاية)
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