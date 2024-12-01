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الصين ودول آسيا الوسطى تتفقان على تعزيز التعاون في شتى المجالات

12/1/2024 2:31:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 1 - 12 (كونا) -- اتفقت الصين اليوم الأحد مع دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) على تعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والأمن والتعدين والزراعة والسياحة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية على هامش الاجتماع الخامس لوزراء خارجية الصين ودول آسيا الوسطى الذي عقد في مدينة (تشنغدو) جنوب البلاد.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي القول إن الدول الست وافقت على تعزيز (آلية الصين آسيا الوسطى) التي أنشئت في يوليو عام 2020 لعقد الاجتماعات رفيعة المستوى بشكل دوري مضيفا أنه جرت مباحثات بشأن إمكانية إبرام معاهدة حسن الجوار الدائم والصداقة والتعاون فيما بين الأعضاء.
وأكد وانغ رغبة بلاده في توسيع نطاق التعاون مع الدول الخمس في مجالات تطبيق نظام (بايدو) للملاحة بالأقمار الاصطناعية وإزالة الفقر ومكافحة التصحر والتعليم العالي تنفيذا لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها الصين.
وتعهد أن بلاده ستساعد في تدريب 1500 شخص وتمنح 600 منحة دراسية لدول آسيا الوسطى للمساهمة في تنمية المزيد من المواهب.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري نما بين الصين والدول الخمس بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل تنفيذ مبادرة (الحزام والطريق) حيث بلغ 4ر89 مليار دولار أمريكي عام 2023 بزيادة قدرها 27 بالمئة عن عام 2022.
وستعقد قمة (الصين -آسيا الوسطى الثانية) في (أستانا) بكازاخستان في يونيو 2025 علما بأن القمة الأولى عقدت في مدينة (شيآن) الصينية مارس الماضي حيث تم تأسيس أمانة (آلية الصين -آسيا الوسطى). (النهاية)

س ل ق / م ع ح ع




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