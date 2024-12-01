ترامب يهدد برسوم 100% على دول البريكس إذا استبدلت الدولار

أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة أمس السبت، متوعدًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة من دول البريكس تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.



وتوسعت دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "الفكرة بأن دول البريكس تحاول التخلي عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي انتهت."



وطالب ترامب هذه الدول بالالتزام باستخدام الدولار كعملة احتياطية، والامتناع عن إنشاء عملة جديدة للبريكس أو دعم أي بدائل أخرى. وأضاف: "نطلب التزامًا من هذه الدول بألا تنشئ عملة جديدة للبريكس أو تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فستواجه رسومًا جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تستعد لتوديع البيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع."



وكانت دول البريكس قد ناقشت الانتقال من الدولار في السنوات الأخيرة، وزادت هذه المناقشات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في عام 2022 عقب "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.



وأكد ترامب: "لا توجد فرصة لأن تحل عملة البريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تودع أمريكا."



يأتي هذا التهديد في سياق مقترحات ترامب السابقة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و10% إضافية على الصين لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.



ولم يعلق متحدث باسم فريق انتقال السلطة لترامب على الفور لتوضيح تفاصيل الرسوم الجمركية الخاصة بدول البريكس أو الصين، بحس

