ترامب يهدد برسوم 100% على دول البريكس إذا استبدلت الدولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة أمس السبت، متوعدًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة من دول البريكس تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.
وتوسعت دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "الفكرة بأن دول البريكس تحاول التخلي عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي انتهت."
وطالب ترامب هذه الدول بالالتزام باستخدام الدولار كعملة احتياطية، والامتناع عن إنشاء عملة جديدة للبريكس أو دعم أي بدائل أخرى. وأضاف: "نطلب التزامًا من هذه الدول بألا تنشئ عملة جديدة للبريكس أو تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فستواجه رسومًا جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تستعد لتوديع البيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع."
وكانت دول البريكس قد ناقشت الانتقال من الدولار في السنوات الأخيرة، وزادت هذه المناقشات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في عام 2022 عقب "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وأكد ترامب: "لا توجد فرصة لأن تحل عملة البريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تودع أمريكا."
يأتي هذا التهديد في سياق مقترحات ترامب السابقة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و10% إضافية على الصين لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
ولم يعلق متحدث باسم فريق انتقال السلطة لترامب على الفور لتوضيح تفاصيل الرسوم الجمركية الخاصة بدول البريكس أو الصين، بحس
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