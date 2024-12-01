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إغلاقات وتحويل طرق في العقبة تزامنا مع قرب إنطلاق آيلة نصف مارثون البحر الأحمر

12/1/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- ضمن الإستعدادات الجارية لإنطلاق ماراثون آيلة نصف مارثون البحر الأحمر، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل في مدينة العقبة، أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordn، بالتعاون والتنسيق مع إدارة السير عن إنتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لآيلة نصف ماراثون البحر الأحمر، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية مع ادارة السير والأمن العام في مدينة العقبة.
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة من العدائين الاردنيين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مختلف الفئات العمرية، والتي تعد نقطة إنطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.
وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مساعدة المواطنين على إتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها السباق ، توفيرا لوقتهم وجهدهم.
وستكون الشوارع التالية مغلقة تماما يوم الجمعة المقبل من الساعة 4:00 فجرا ولغاية الساعة 12:00 ظهرا وهي (شارع الفاروق بالاتجاهين كاملا من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار إلى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال، جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق، شارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتينينتال شامل الدوار، شارع الفنادق – من فندق Intercontinental ولغاية دوار McDonalds باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد، بينما تم تحديد الشوارع البديلة والمتاحة وقت السباق وهي شارع المحافظة، (دوار McDonald باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك باتجاه شارع الاستقلال، شارع الاستقلال السير لغاية اشارات المحدود والإنعطاف يمينا نحو دوار المحدود، شارع الحمامات التونسية، شارع السلطة باتجاه المطار، الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط).


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