إغلاقات وتحويل طرق في العقبة تزامنا مع قرب إنطلاق آيلة نصف مارثون البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- ضمن الإستعدادات الجارية لإنطلاق ماراثون
آيلة نصف مارثون البحر الأحمر، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل في مدينة العقبة، أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordn، بالتعاون والتنسيق مع إدارة السير عن إنتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لآيلة نصف ماراثون البحر الأحمر، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية مع ادارة السير والأمن العام في مدينة العقبة.
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة من العدائين الاردنيين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مختلف الفئات العمرية، والتي تعد نقطة إنطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.
وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مساعدة المواطنين على إتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها السباق ، توفيرا لوقتهم وجهدهم.
وستكون الشوارع التالية مغلقة تماما يوم الجمعة المقبل من الساعة 4:00 فجرا ولغاية الساعة 12:00 ظهرا وهي (شارع الفاروق بالاتجاهين كاملا من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار إلى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال، جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق، شارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتينينتال شامل الدوار، شارع الفنادق – من فندق Intercontinental ولغاية دوار McDonalds باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد، بينما تم تحديد الشوارع البديلة والمتاحة وقت السباق وهي شارع المحافظة، (دوار McDonald باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك باتجاه شارع الاستقلال، شارع الاستقلال السير لغاية اشارات المحدود والإنعطاف يمينا نحو دوار المحدود، شارع الحمامات التونسية، شارع السلطة باتجاه المطار، الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط).
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