عمومية الأجسام تنتخب مجلس الإدارة بالتزكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
انتخبت الهيئة العامة لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2028 بالتزكية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة الرابية، بحضور 11 عضوا من أصل 13، وممثلي اللجنة الأولمبية محمد الألفي وأحمد البيطار.
وانتخب بالتزكية عن فئة الأندية والمراكز كل من مأمون تيف (الجوارح)، أحمد الحروب (الطاقة المشتعلة)، ومحمد إياد المبروك (اوسكار)، وعن اللاعبين المعتزلين د.عبدالله حسونة، فيما سيتم تعين لاعبة من خلال اللجنة الأولمبية، إلى جانب المعينين ربى فريحات ، وليث الحمود.
وعقب الانتخابات اجتمع مجلس الإدارة الجديد لتوزيع المناصب، وتم تجديد الثقة بمأمون تيف رئيسا، د.عبدالله حسونة نائبا للرئيس، ومحمد إياد المبروك أمينا للسر وأحمد الحروب أمينا للصندوق.
وكانت الانتخابات بدأت بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، والمصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2023، في الوقت الذي تلت فيه لجنة الانتخابات والمكونة من سلمان بهجت، خليل سرور، قاسم حيمور ، قرارها بانتخاب المرشحين عن فئة المراكز والأندية، وفئة اللاعبين المعتزلين بالتزكية.
من جهة أخرى، وصلت رسالة تهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد، من رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام الإسباني الدكتور روفائيل سانتونجا، يبدي خلالها الفخر بالانجاز الكبير لمنتخب اللياقة البدنية بفوزه بكأس العالم مرتين متتاليتين، ومتمنيا مزيدا من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.
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