عمومية الأجسام تنتخب مجلس الإدارة بالتزكية

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

انتخبت الهيئة العامة لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2028 بالتزكية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة الرابية، بحضور 11 عضوا من أصل 13، وممثلي اللجنة الأولمبية محمد الألفي وأحمد البيطار.



وانتخب بالتزكية عن فئة الأندية والمراكز كل من مأمون تيف (الجوارح)، أحمد الحروب (الطاقة المشتعلة)، ومحمد إياد المبروك (اوسكار)، وعن اللاعبين المعتزلين د.عبدالله حسونة، فيما سيتم تعين لاعبة من خلال اللجنة الأولمبية، إلى جانب المعينين ربى فريحات ، وليث الحمود.



وعقب الانتخابات اجتمع مجلس الإدارة الجديد لتوزيع المناصب، وتم تجديد الثقة بمأمون تيف رئيسا، د.عبدالله حسونة نائبا للرئيس، ومحمد إياد المبروك أمينا للسر وأحمد الحروب أمينا للصندوق.



وكانت الانتخابات بدأت بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، والمصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2023، في الوقت الذي تلت فيه لجنة الانتخابات والمكونة من سلمان بهجت، خليل سرور، قاسم حيمور ، قرارها بانتخاب المرشحين عن فئة المراكز والأندية، وفئة اللاعبين المعتزلين بالتزكية.



من جهة أخرى، وصلت رسالة تهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد، من رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام الإسباني الدكتور روفائيل سانتونجا، يبدي خلالها الفخر بالانجاز الكبير لمنتخب اللياقة البدنية بفوزه بكأس العالم مرتين متتاليتين، ومتمنيا مزيدا من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.