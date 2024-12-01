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مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يهنئ بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية

12/1/2024 8:13:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وأثنى المستشار الحمر
على ما حققته المرأة البحرينية من منجزات ومكتسبات وطنية نوعية في كافة مسارات التنمية، بفضل الرعاية الملكية السامية من جلالة الملك المعظم ، ودعم
ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما عزز حضورها وتميزها على مختلف المستويات، مثمنًا الدور البارز الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
في تعزيز إسهامات المرأة في
مسيرة التنمية
الشاملة كشريك جدير في بناء الوطن، الأمر الذي له أعمق الأثر في تطور وازدهار مملكة البحرين ورفعتها وتعزيز مكانتها وريادتها إقليميًا وعالميًا.
وأشادالحمر بالمكانة المتميزة للمرأة البحرينية وما وصلت إليه من تقدم وريادة، بفضل المبادئ والقيم التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وما تقوم به من أدوار فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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