مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يهنئ بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وأثنى المستشار الحمر
على ما حققته المرأة البحرينية من منجزات ومكتسبات وطنية نوعية في كافة مسارات التنمية، بفضل الرعاية الملكية السامية من جلالة الملك المعظم ، ودعم
ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما عزز حضورها وتميزها على مختلف المستويات، مثمنًا الدور البارز الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
في تعزيز إسهامات المرأة في
مسيرة التنمية
الشاملة كشريك جدير في بناء الوطن، الأمر الذي له أعمق الأثر في تطور وازدهار مملكة البحرين ورفعتها وتعزيز مكانتها وريادتها إقليميًا وعالميًا.
وأشادالحمر بالمكانة المتميزة للمرأة البحرينية وما وصلت إليه من تقدم وريادة، بفضل المبادئ والقيم التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وما تقوم به من أدوار فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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