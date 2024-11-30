السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهندي

تلقى الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، السيد سوبرامانيام جايشنكر.

وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن بالغ ارتياحهما لنجاح زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي، مؤكدين على أن هذه الزيارة قد أضفت زخما جديداً على العلاقات الثنائية. وفي ذات السياق، اتفقا على متابعة القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، لاسيما عقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بنيودلهي خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.



من جانب آخر، شدد الوزيران على ضرورة تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين بالنظر للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي الراهن على مختلف الأصعدة، كما جددا التزامهما بتعزيز التنسيق البيني في مختلف المنظمات ذات الانتماء المشترك.

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