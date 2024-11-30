السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهندي

(MENAFN
- APO Group)
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، السيد سوبرامانيام جايشنكر.
وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن بالغ ارتياحهما لنجاح زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي، مؤكدين على أن هذه الزيارة قد أضفت زخما جديداً على العلاقات الثنائية. وفي ذات السياق، اتفقا على متابعة القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، لاسيما عقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بنيودلهي خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
من جانب آخر، شدد الوزيران على ضرورة تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين بالنظر للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي الراهن على مختلف الأصعدة، كما جددا التزامهما بتعزيز التنسيق البيني في مختلف المنظمات ذات الانتماء المشترك.
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MENAFN30112024004934011406ID1108942030
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