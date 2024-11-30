ساعة جمال عبد الناصر للبيع بسعر خيالي .. و عمرو أديب يعلق - صور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل عرض ساعة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر للبيع، في مزاد عالمي بدار "سوذبيز" للمزادات، من المقرر إقامته في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في نيويورك.
وأكد أديب أنه كان يتمنى المشاركة في المزاد، والحصول على هذه الساعة النادرة في النهاية، لكن ذلك لن يحدث، لأن السعر النهائي لبيعها سيكون "ضخماً وقياسياً" بحسب توقعاته، ليس فقط لجودتها، ولكن أيضاً لقيمة صاحبها، الذي ارتداها حتى آخر أيامه.
وأوضح الإعلامي المصري أن حفيد الرئيس الراحل هو الذي عرض الساعة في المزاد، مصحوبة بخطاب يتحدث عن قيمتها وأهميتها.
وبحسب دار "سوذبيز" للمزادات فإن الساعة من نوع "رولكس داي ديت"، مصنوعة من الذهب، ومنقوش على ظهرها جملة باللغة العربية، نصّها: "السيد أنور السادات 26-9-1963"، كما تعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية.
وأشارت الدار إلى أن الرئيس عبدالناصر ارتداها طوال فترة رئاسته، وكانت هدية ثمينة من صديقة المقرب محمد أنور السادات، الذي خلفه في رئاسة مصر. وتقدّر قيمتها ما بين 30 إلى 60 ألف دولار.
وتتمتع ساعة جمال عبدالناصر بمكانة خاصة لدى الشركة المصنعة، فقد كانت إصداراً مميزاً في عام 1956، وصُنعت من المعادن الثمينة فقط، كما كانت أول طراز يحمل ميزة عرض اليوم والتاريخ.
MENAFN30112024000151011027ID1108941940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.