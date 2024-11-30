ساعة جمال عبد الناصر للبيع بسعر خيالي .. و عمرو أديب يعلق - صور

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل عرض ساعة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر للبيع، في مزاد عالمي بدار "سوذبيز" للمزادات، من المقرر إقامته في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في نيويورك.

وأكد أديب أنه كان يتمنى المشاركة في المزاد، والحصول على هذه الساعة النادرة في النهاية، لكن ذلك لن يحدث، لأن السعر النهائي لبيعها سيكون "ضخماً وقياسياً" بحسب توقعاته، ليس فقط لجودتها، ولكن أيضاً لقيمة صاحبها، الذي ارتداها حتى آخر أيامه.

وأوضح الإعلامي المصري أن حفيد الرئيس الراحل هو الذي عرض الساعة في المزاد، مصحوبة بخطاب يتحدث عن قيمتها وأهميتها.

وبحسب دار "سوذبيز" للمزادات فإن الساعة من نوع "رولكس داي ديت"، مصنوعة من الذهب، ومنقوش على ظهرها جملة باللغة العربية، نصّها: "السيد أنور السادات 26-9-1963"، كما تعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية.

وأشارت الدار إلى أن الرئيس عبدالناصر ارتداها طوال فترة رئاسته، وكانت هدية ثمينة من صديقة المقرب محمد أنور السادات، الذي خلفه في رئاسة مصر. وتقدّر قيمتها ما بين 30 إلى 60 ألف دولار.

وتتمتع ساعة جمال عبدالناصر بمكانة خاصة لدى الشركة المصنعة، فقد كانت إصداراً مميزاً في عام 1956، وصُنعت من المعادن الثمينة فقط، كما كانت أول طراز يحمل ميزة عرض اليوم والتاريخ.











