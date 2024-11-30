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(الداخلية): قبول 32 طالب احتياط من مجتازي القرعة العلنية للالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الدفعة الـ(32)

11/30/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت قبول 32 طالبا من الطلبة الاحتياط مجتازي القرعة العلنية التي أقيمت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يوم الأربعاء الماضي للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة الـ32 ليبلغ عددهم 232 طالبا.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء فواز خالد الأحمد الصباح وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وحرصا منه على دعم وتلبية رغبات أبنائه الطلبة في الانخراط في صفوف المؤسسات العسكرية لخدمة وطنهم الغالي فقد تم قبول طلبة الاحتياط مجتازي القرعة العلنية التي أجريت يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف اللواء فواز الخالد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الالتزام بتوفير الفرص للشباب الكويتي الطموح للالتحاق بالعمل العسكري الذي يعد شرفا عظيما وواجبا وطنيا مؤكدا "نؤمن أن أبناءنا الذين يحرصون على الانضمام للمؤسسات العسكرية لديهم من القدرة والإصرار ما يمكنهم من تحقيق التميز والإسهام الفاعل في تعزيز أمن وطنهم واستقراره".
وأوضح أن "هذه الخطوة هي بمثابة استجابة لرغبات شبابنا في حفظ أمن وطنهم ورفع رايته عاليا ونحن على يقين بأنهم سيكونون خير خلف لخير سلف في خدمة وطنهم الغالي".
وأكد أن "هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لشبابنا الواعد لمواصلة مسيرتهم العسكرية بكل عزيمة وإصرار بما يساهم في تحقيق طموحاتهم ويعزز مكانة الكويت بين الدول في مجال الأمن والاستقرار". (النهاية)

ع ج ر


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