(الداخلية): قبول 32 طالب احتياط من مجتازي القرعة العلنية للالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الدفعة الـ(32)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت قبول 32 طالبا من الطلبة الاحتياط مجتازي القرعة العلنية التي أقيمت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يوم الأربعاء الماضي للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة الـ32 ليبلغ عددهم 232 طالبا.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التعليم
والتدريب اللواء فواز خالد الأحمد الصباح وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وحرصا منه على دعم وتلبية رغبات أبنائه الطلبة في الانخراط في صفوف المؤسسات العسكرية لخدمة وطنهم الغالي فقد تم قبول طلبة الاحتياط مجتازي القرعة العلنية التي أجريت يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف اللواء فواز الخالد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الالتزام بتوفير الفرص للشباب الكويتي الطموح للالتحاق بالعمل العسكري الذي يعد شرفا عظيما وواجبا وطنيا مؤكدا "نؤمن أن أبناءنا الذين يحرصون على الانضمام للمؤسسات العسكرية لديهم من القدرة والإصرار ما يمكنهم من تحقيق التميز والإسهام الفاعل في تعزيز أمن وطنهم واستقراره".
وأوضح أن "هذه الخطوة هي بمثابة استجابة لرغبات شبابنا في حفظ أمن وطنهم ورفع رايته عاليا ونحن على يقين بأنهم سيكونون خير خلف لخير سلف في خدمة وطنهم الغالي".
وأكد أن "هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لشبابنا الواعد لمواصلة مسيرتهم العسكرية بكل عزيمة وإصرار بما يساهم في تحقيق طموحاتهم ويعزز مكانة الكويت بين الدول في مجال الأمن والاستقرار". (النهاية)
ع ج ر
MENAFN30112024000071011013ID1108941885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.