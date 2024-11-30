منتخب الكويت للكاراتيه يتوج ب 12 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة غرب آسيا للكاراتيه بالإمارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الشارقة - 30 - 11 (كونا) -- توج منتخب الكويت للكاراتيه ب 12 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي تستضيفها إمارة الشارقة بواقع أربع ميداليات ذهبية ومثلها فضية وأيضا مثلها برونزية في إنجاز مميز لأبطال الكويت بالبطولة التي تشمل عددا من الفئات السنية.
وأعرب رئيس الاتحاد فايز الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عن فخره واعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال وبطلات الكويت والتي جاءت عقب تقديمهم مستويات رفيعة في منافسات البطولة إذ شاركوا في مسابقات (كوميتيه) القتالية و(الكاتا) الاستعراضية في فئتي الشباب والناشئين.
وأهدى الديحاني هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية للبلاد ولأسرة رياضة الكاراتيه الكويتية وللشعب الكويتي مشيدا بعزم لاعبي ولاعبات (أزرق الكاراتيه) وحماسهم لتشريف بلدهم الكويت وهو ما تحقق بإحرازهم لهذا الكم الجيد من الميداليات.
من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي المشارك بالبطولة أمين الصندوق المساعد للاتحاد محمد الشحومي في تصريح مماثل ل(كونا) إن اللاعبين تركي الابراهيم ونهار مشاري وعيسى عباس حققوا الميداليات الذهبية ضمن المنافسات القتالية لفئة الشباب كما أحرزت اللاعبة المميزة جود عيسى ذهبية منافسات (كاتا) الاستعراضية للفردي لفئة الناشئات.
وأضاف الشحومي أن حصاد الكويت من الميداليات الفضية جاءت عبر اللاعبين سلمان نايف ضمن المنافسات القتالية لفئة الشباب وعمر المطيري وجابر العجمي للمنافسات القتالية أيضا لفئة الناشئين وسعد المطيري لمنافسات (كاتا) الاستعراضية للفردي لفئة الناشئين.
وذكر أن الميداليات البرونزية جاءت عبر اللاعبين خالد العازمي ومبارك الصانع ومحمد الحداد ضمن المنافسات القتالية لفئة الناشئين بينما نالت اللاعبة غايه الرومي الميدالية البرونزية لمنافسات (كاتا) الاستعراضية للفردي لفئة الشابات.
وأكد الشحومي أن هذا الفوز اللافت للاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي جاء نتيجة الاعداد الطيب الذي وفره الاتحاد الكويتي للعبة وجهود اللاعبين والجهازين الفني والاداري منوها بتألق لاعبات الكويت وتحقيقهن لنتائج مميزة بالبطولة ما يبشر بمستقبل جيد لرياضة الكاراتيه النسائية بالكويت. (النهاية)
س خ م / م م ج
MENAFN30112024000071011013ID1108941881
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