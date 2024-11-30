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منتخب الكويت للكاراتيه يتوج ب 12 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة غرب آسيا للكاراتيه بالإمارات

11/30/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الشارقة - 30 - 11 (كونا) -- توج منتخب الكويت للكاراتيه ب 12 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي تستضيفها إمارة الشارقة بواقع أربع ميداليات ذهبية ومثلها فضية وأيضا مثلها برونزية في إنجاز مميز لأبطال الكويت بالبطولة التي تشمل عددا من الفئات السنية.
وأعرب رئيس الاتحاد فايز الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عن فخره واعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال وبطلات الكويت والتي جاءت عقب تقديمهم مستويات رفيعة في منافسات البطولة إذ شاركوا في مسابقات (كوميتيه) القتالية و(الكاتا) الاستعراضية في فئتي الشباب والناشئين.
وأهدى الديحاني هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية للبلاد ولأسرة رياضة الكاراتيه الكويتية وللشعب الكويتي مشيدا بعزم لاعبي ولاعبات (أزرق الكاراتيه) وحماسهم لتشريف بلدهم الكويت وهو ما تحقق بإحرازهم لهذا الكم الجيد من الميداليات.
من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي المشارك بالبطولة أمين الصندوق المساعد للاتحاد محمد الشحومي في تصريح مماثل ل(كونا) إن اللاعبين تركي الابراهيم ونهار مشاري وعيسى عباس حققوا الميداليات الذهبية ضمن المنافسات القتالية لفئة الشباب كما أحرزت اللاعبة المميزة جود عيسى ذهبية منافسات (كاتا) الاستعراضية للفردي لفئة الناشئات.
وأضاف الشحومي أن حصاد الكويت من الميداليات الفضية جاءت عبر اللاعبين سلمان نايف ضمن المنافسات القتالية لفئة الشباب وعمر المطيري وجابر العجمي للمنافسات القتالية أيضا لفئة الناشئين وسعد المطيري لمنافسات (كاتا) الاستعراضية للفردي لفئة الناشئين.
وذكر أن الميداليات البرونزية جاءت عبر اللاعبين خالد العازمي ومبارك الصانع ومحمد الحداد ضمن المنافسات القتالية لفئة الناشئين بينما نالت اللاعبة غايه الرومي الميدالية البرونزية لمنافسات (كاتا) الاستعراضية للفردي لفئة الشابات.
وأكد الشحومي أن هذا الفوز اللافت للاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي جاء نتيجة الاعداد الطيب الذي وفره الاتحاد الكويتي للعبة وجهود اللاعبين والجهازين الفني والاداري منوها بتألق لاعبات الكويت وتحقيقهن لنتائج مميزة بالبطولة ما يبشر بمستقبل جيد لرياضة الكاراتيه النسائية بالكويت. (النهاية)

س خ م / م م ج




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