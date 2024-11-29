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مندوباً عن رئيس الوزراء..المومني يفتتح مهرجان الأردن للإعلام العربي

11/29/2024 3:10:16 PM
(MENAFN- Amman Net) عمان نت - مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، افتتح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأردن للإعلام العربي تحت عنوان "نصرة فلسطين".
وقال المومني في كلمة له خلال الافتتاح، الذي حضره رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد وعدد من المسؤولين والشخصيات الوطنية والعربية "أنقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي شرفني برعاية هذا المهرجان مندوباً عنه، وأمنياته لكم جميعاً بالتوفيق والسداد، أخوة وأصدقاء وزملاء مهنة، تحملون على عاتقكم مهمة وطنية وقومية كبيرة."
وأضاف: هذا المهرجان يحمل اسم "نصرة فلسطين" وهو اسم يحمل رسائل ودلالات في هذه الحقبة من تاريخنا، التي نشهد فيها أشرس عدوان على الأشقاء الفلسطينيين، ربما هو الأبشع والأكثر قباحة ودموية في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأشار المومني إلى أن عنوان المهرجان "نصرة فلسطين" يحمل دلالة الموقف الأردني الراسخ، الشامخ والثابت، والواضح الذي لم يحد عنه جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها، وهو سليل الدوحة الهاشمية التي حملت على أكتافها نصرة فلسطين، ورعاية وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية، وفي سائر فلسطين.
وأكد، أن جلالة الملك يواصل المسيرة الهاشمية بعزم لا يلين، ويقف أمام منابر العالم يفضح الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، ويحاور زعماء العالم، ولا يكتفي بذلك بل يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة الطبية والغذائية والإنسانية إلى غزة المدمرة، براً وجواً ليكون أول من يكسر الحصار المفروض عليها.
وشدد المومني على أن الموقف الشجاع لجلالة الملك يلقي على الجميع مسؤولية كبرى، تتمثل في مواصلة فضح جرائم الاحتلال الغاشم في فلسطين، وفي تعظيم وتوضيح الموقف الأردني العربي والفلسطيني، ومحاربة كل ما يواجهه من حملات تشويه وتشكيك وتضليل "نعلم تماماً من يقف وراءها."
واختتم المومني كلمته بالقول: "الدفاع عن القضية الفلسطينية وجوهرة تاجها القدس، مبدأ ثابت، وأمانة راسخة في فكر وعقل ودبلوماسية القيادة الهاشمية، لا يتقدمها ملف، ولا تعلوها قضية، وهذا ما يجب أن يكون عليه حال الإعلام العربي، بتسخير قدراته لتقديم الدعم اللامتناهي للقضية الفلسطينية، وإيصال صوت الحق إلى العالم باللغة التي يفهمها، وهذا واجب وفرض علينا، لم ولن يكون منّة أبداً".
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور أمجد القاضي، إن المهرجان يحمل نصرة فلسطين وهو ليس فقط مهرجان وإنما تجمع لنصرة وإسناد فلسطين إعلاميا.
وأشار القاضي إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة بجلالة الملك لإيقاف هذا العدوان الصارخ على غزة .
وبين، أن الإعلام هو أحد أسلحة التغيير والدفاع عن الحقوق، مشيرا إلى محاولات طمس الهوية الفلسطينية وضرورة التصدي إعلاميا لهذه السردية الإسرائيلية التي تسعى لتشويه الصورة الفلسطينية عن حقيقتها.
ودعا القاضي الإعلام العربي والفنانين العرب إلى دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمة بأكملها، لافتاً إلى محاولات التهجير الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وما تمارسه قوات الاحتلال من إبادة جماعية بحق الغزيين.
وألقى المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير الدكتور أحمد عساف كلمة فلسطين في المهرجان بين فيها همجية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة وخطواته التصعيدية في الضفة الغربية وذلك على مرأى من العالم.
وأكد، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يخضع رغم الاعتداءات الإسرائيلية وجرائمه التي لن تنال من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني.
وأشاد عساف بعمق العلاقة الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن وفلسطين، قيادة وحكومة وشعباً، مثمنا الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم جلالته اللامحدود بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة بنفسه.
وشكر عساف الأردن على كل جهوده التي يبذلها لانصاف الحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
يشار إلى أن المهرجان الذي يقام على مدار يومين يناقش أوراق عمل تتعلق في دور المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية ودور الإعلام والفن في دعم القضية الفلسطينية والتحديات آلتي تواجه القضية.


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