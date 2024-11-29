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جاهة عشائرية بقيادة الشيخ ضيف الله القلاب على خلفية مقتل هشام الخ

11/29/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قاد الشيخ ضيف الله القلاب العموش بني حسن جاهة عشائرية تضم شيوخ ووجهاء من القبائل والعشائر الأردنية عصر اليوم الجمعة إلى مضارب عشيرة الخريشا في منطقة بريقا بالمفرق، وذلك على خلفية حادثة مقتل الشاب هشام حمد فنطول الخريشا.

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