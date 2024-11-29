جاهة عشائرية بقيادة الشيخ ضيف الله القلاب على خلفية مقتل هشام الخ

جاهة عشائرية بقيادة الشيخ ضيف الله القلاب على خلفية مقتل هشام الخ
التاريخ
11/29/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قاد الشيخ ضيف الله القلاب العموش بني حسن جاهة عشائرية تضم شيوخ ووجهاء من القبائل والعشائر الأردنية عصر اليوم الجمعة إلى مضارب عشيرة الخريشا في منطقة بريقا بالمفرق، وذلك على خلفية حادثة مقتل الشاب هشام حمد فنطول الخريشا.
MENAFN29112024000151011027ID1108940124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.