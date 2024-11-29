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برشلونة يسعى لتجاوز كبواته المحلية بلقاء لاس بالماس

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يواجه برشلونة تحديا جديدا في مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى إلى تجاوز كبوته الأخيرة واستعادة طريق الانتصارات عندما يستضيف لاس بالماس اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة.
الفريق الكتالوني، الذي تصدر جدول الترتيب لفترة طويلة، تعرض لضغوط متزايدة بعد تعثره في مباراتين متتاليتين، ما جعل المنافسة على الصدارة أكثر اشتعالا.
في المقابل، يخوض ريال مدريد مواجهة محفوفة بالتحديات أمام خيتافي يوم غد الأحد، وهو يمني النفس بمواصلة الضغط على غريمه التقليدي. ورغم الإصابات التي تضرب صفوفه، يأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في استغلال أي تعثر جديد لبرشلونة لتقليص الفارق في الصدارة والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
وشهدت المرحلتان السابقتان تراجعا لافتا للنادي الكاتالوني بعد سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة، حيث خسر أمام ريال سوسييداد بنتيجة 0-1، ثم تعادل مع سلتا فيجو 2-2. وأدت هذه النتائج إلى تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى أربع نقاط فقط، مع امتلاك الأخير مباراة مؤجلة.
وتمكن برشلونة من استعادة ثقته بفوزه الكبير على بريست الفرنسي بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، ليحتل المركز الثالث في مجموعته الأوروبية. وتعتبر مواجهة لاس بالماس، الذي يحتل المركز السابع عشر، فرصة مثالية للفريق الكتالوني للعودة إلى التألق على الصعيد المحلي.
وكان التعادل الأخير أمام سلتا فيجو مثيرًا للجدل، إذ تقدم برشلونة 2-0 حتى الدقيقة 82 قبل أن يتعرض لاعبه مارك كاسادو للطرد، ما منح سلتا الفرصة لتسجيل هدفين سريعًا والخروج بنقطة ثمينة.
ويُعول فريق المدرب الألماني هانزي فليك على سجله المميز على ملعبه، حيث لم يخسر أي مباراة على أرضه هذا الموسم في الدوري. بالمقابل، يعاني لاس بالماس خارج ملعبه، إذ خسر خمس مباريات من أصل سبع. كما تشير الإحصائيات إلى صعوبة مهمة لاس بالماس، إذ لم يحقق أي فوز على برشلونة في أي مسابقة منذ شباط (فبراير) 1991، ولم يهزمه في الدوري منذ 1986، بينما لم ينتصر خارج أرضه منذ العام 1971.
ويسعى ريال مدريد إلى استغلال تعثر برشلونة الأخير للعودة إلى المنافسة على الصدارة، رغم معاناته على الصعيد الأوروبي بعد خسارته أمام ليفربول الإنجليزي 0-2 في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، ما جعله يحتل المركز الرابع والعشرين المؤهل للدور الفاصل.
وشهدت المباراة إهدار الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء كانت كفيلة بإعادة الفريق للمباراة. ورغم أن النجم الفرنسي لعب في مركزه المفضل كجناح أيسر في ظل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة، إلا أنه خيب الآمال بأداء متواضع.
وعقب المباراة، أقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأن مبابي يمر بفترة صعبة، قائلًا: "عندما تكون مهاجمًا، فإنك تسعى للتسجيل لاستعادة الثقة. مبابي في لحظة معقدة، لكننا ندعمه بالكامل وسيتجاوز هذه الفترة قريبًا."
وعلى الرغم من هذه المعاناة الأوروبية، فإن ريال مدريد يبدو في حالة أفضل محليًا، حيث حقق سلسلة انتصارات في آخر أربع مباريات بالدوري، ويأمل في تعزيزها إلى خمس مباريات. لكن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة، أبرزها إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس، إلى جانب إيدر ميليتاو وأوريلين تشواميني وداني كارفاخال ودافيد ألابا.
وفي تطور جديد، أفادت تقارير إعلامية أن مبابي، جود بيلينجهام، والمغربي إبراهيم دياز، شعروا بآلام بعد المباراة الأخيرة، وسيتحدد موقفهم بعد الخضوع لفحوصات طبية.
في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد إلى استغلال أي تعثر للعملاقين برشلونة وريال مدريد، حيث يحلّ ضيفًا على بلد الوليد اليوم السبت. ويحتل الفريق المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال وخمس نقاط عن برشلونة.
ويعيش فريق المدرب دييجو سيميوني حالة مميزة، بعد تحقيقه ستة انتصارات متتالية، كان آخرها اكتساحه سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-0 في دوري أبطال أوروبا.
أما فياريال، فيتمسك بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة عندما يواجه جيرونا صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة، والذي يُعد مفاجأة الموسم الماضي، في مواجهة مرتقبة يوم غد الأحد. -(وكالات)

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