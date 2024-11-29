الشابات يبحث عن التعويض أمام السعودية بغرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
تحت 20 عاما، التعويض وتسجيل الفوز الأول له في بطولة غرب آسيا للشابات بنسختها الرابعة، عندما يلتقي مع المنتخب السعودي عند الساعة السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة اليوم، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
ويتطلع منتخب
الشابات للخروج بنتيجة إيجابية وتسجيل أول فوز له بالبطولة، بعد التعادل في افتتاح مشواره أول من أمس أمام المنتخب اللبناني بهدف لمثله، ليشكل التعادل دافعا معنويا للفريق في ظل خطف نقطة من حامل لقب آخر نسختين من البطولة.
ويسعى منتخب الشابات إلى تحقيق الانتصارات بجميع المباريات المتبقية، بهدف استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في النسختين الماضيتين، والظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه لمعادلة المنتخب اللبناني.
وحاول المدير الفني للمنتخب الوطني حسام أبو رياش، خلال التدريب الأخير أمس، التركيز على ترجمة الفرص إلى أهداف، بحثا عن تسجيل أكبر عدد منها، تحسبا للجوء لفارق الأهداف نهاية المسابقة مع المنتخب اللبناني في حال تحقيق الانتصارات بالنسبة للطرفين في بقية المباريات المقبلة.
وتبرز خيارات أبو رياش في اللقاء بالاعتماد على كل من ساجدة عيسى، مايا عوض الله، رنيم الداود، ملك سلامة، ميرا عطاري، حلا مرار، ديانا الخواجا، راما الخاشوك، أروى البطاينة، ايدا التميمي وختام شقير.
وعلى الطرف المقابل، بدأ المنتخب السعودي البطولة بخسارة قاتلة من المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ما يجعل المديرة الفني للفريق بولين هاميل أمام فرصة أخرى للتعويض بهدف البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
ويعول المنتخب السعودي في تشكيلته الأساسية على كل من لولوه موسى، دانة أحمد، منيرة الغنام، مجد العتيبي، ليان صالح، أميرة أبو السمح، بسمة نواف، فاطمة منصور، ليان أمير، مرام اليحيا ولمار محمد.
وتقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا المواجهة الأولى ضمن الجولة الثانية، في المباراة التي ستجمع المنتخب السوري ونظيره اللبناني.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السوري يوم الأربعاء المقبل عند الساعة السابعة مساء، قبل أن يختتم مشواره بلقاء المنتخب الفلسطيني الجمعة المقبل بالتوقيت نفسه.
ويستعد المنتخب الوطني من خلال هذه البطولة، للوصول إلى أعلى جاهزية لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، علما بأن موعد التصفيات خلال شهر آب (أغسطس) من العام المقبل.
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