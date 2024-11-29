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الشابات يبحث عن التعويض أمام السعودية بغرب آسيا

11/29/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما، التعويض وتسجيل الفوز الأول له في بطولة غرب آسيا للشابات بنسختها الرابعة، عندما يلتقي مع المنتخب السعودي عند الساعة السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة اليوم، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
ويتطلع منتخب الشابات للخروج بنتيجة إيجابية وتسجيل أول فوز له بالبطولة، بعد التعادل في افتتاح مشواره أول من أمس أمام المنتخب اللبناني بهدف لمثله، ليشكل التعادل دافعا معنويا للفريق في ظل خطف نقطة من حامل لقب آخر نسختين من البطولة.
ويسعى منتخب الشابات إلى تحقيق الانتصارات بجميع المباريات المتبقية، بهدف استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في النسختين الماضيتين، والظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه لمعادلة المنتخب اللبناني.
وحاول المدير الفني للمنتخب الوطني حسام أبو رياش، خلال التدريب الأخير أمس، التركيز على ترجمة الفرص إلى أهداف، بحثا عن تسجيل أكبر عدد منها، تحسبا للجوء لفارق الأهداف نهاية المسابقة مع المنتخب اللبناني في حال تحقيق الانتصارات بالنسبة للطرفين في بقية المباريات المقبلة.
وتبرز خيارات أبو رياش في اللقاء بالاعتماد على كل من ساجدة عيسى، مايا عوض الله، رنيم الداود، ملك سلامة، ميرا عطاري، حلا مرار، ديانا الخواجا، راما الخاشوك، أروى البطاينة، ايدا التميمي وختام شقير.
وعلى الطرف المقابل، بدأ المنتخب السعودي البطولة بخسارة قاتلة من المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ما يجعل المديرة الفني للفريق بولين هاميل أمام فرصة أخرى للتعويض بهدف البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
ويعول المنتخب السعودي في تشكيلته الأساسية على كل من لولوه موسى، دانة أحمد، منيرة الغنام، مجد العتيبي، ليان صالح، أميرة أبو السمح، بسمة نواف، فاطمة منصور، ليان أمير، مرام اليحيا ولمار محمد.
وتقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا المواجهة الأولى ضمن الجولة الثانية، في المباراة التي ستجمع المنتخب السوري ونظيره اللبناني.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السوري يوم الأربعاء المقبل عند الساعة السابعة مساء، قبل أن يختتم مشواره بلقاء المنتخب الفلسطيني الجمعة المقبل بالتوقيت نفسه.
ويستعد المنتخب الوطني من خلال هذه البطولة، للوصول إلى أعلى جاهزية لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، علما بأن موعد التصفيات خلال شهر آب (أغسطس) من العام المقبل.

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