جيتور تطلق علامة ((Jetour Life)) في مؤتمر جيتور العالمي Travel+ 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عُقد مؤتمر جيتور العالمي للسفر
〈 لعام 2024 في فوجو، الصين، تحت عنوان «السفر حول العالم».
واستضاف المؤتمر لأول مرة أكثر من 1000 مسافر من 62 دولة ومنطقة حول العالم، حيث أعلنت جيتور إطلاق العلامتين التجاريتين الجديدتين « Jetour Life » و« Traveler ».
وقد شارك مجموعة من فريق جيتور البحريني والمؤثرين والعملاء الرئيسيين، حيث تم ترحيبهم من قبل فريق جيتور في مؤتمر Travel 〈 العالمي.
استعرض المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام جوانب القوة المتعددة لعلامة جيتور في قيادة ثقافة Travel 〈 عالميًا، حيث قدم نمط حياة سفر شاملا يجمع بين متعة المدينة وتحديات الطرق الوعرة تحت شعار « Urban Off - road . Fun »، والذي حث المستخدمين على التواصل ومشاركة قصص سفرهم.
وقد أظهر الحدث التطور الملحوظ لصناعة السيارات الصينية، وقدم للمستخدمين حول العالم تجربة غنية لنمط حياة Travel 〈 Life ، الذي يجمع بين التخييم والرحلات البرية ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالسفر.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا النمط للمستخدمين مشاركة تجارب سفرهم مع مجتمع عالمي من عشاق المغامرة، مما يعزز روح التواصل والمشاركة.
نظمت جيتور خلال الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة، من مهرجانات موسيقية واجتماعات مشتركة إلى مؤتمرات تخييم واختبارات قيادة.
كما دعت 300 من الصحفيين ومالكي السيارات الدوليين إلى زيارة مصنع فوجو المتطور، والذي يعتمد على أحدث التقنيات الروبوتية في تصنيع سيارات ذكية ومتقدمة تلبي احتياجات العملاء العالميين.
حيث يمتلك «مصنع الروبوت» خط إنتاج سيارات متكامل، يشمل عمليات الطابع واللحام والطلاء والتجميع. ففي ورشة اللحام، يتم تنفيذ جميع عمليات اللحام آليًا بواسطة الروبوتات، مما يضمن إنتاجًا سلسًا ودقيقًا. يتميز المصنع بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 200 , 000 وحدة، مع وجود خطط لمضاعفة إنتاجه إلى 400 , 000 وحدة سنويًا بعد التوسع في المرحلة الثانية.
شهد مؤتمر Travel + لهذا العام، وهو الثالث من نوعه، حضورًا دوليًا واسعًا، حيث استقبلت جيتور جمهورًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مالكي سياراتها وشركائها ووسائل الإعلام. وقد تجسد الحدث التزام الشركة بتعزيز روابطها العالمية ونموها المستمر.
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