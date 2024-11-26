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جيتور تطلق علامة ((Jetour Life)) في مؤتمر جيتور العالمي Travel+ 2024

11/26/2024 7:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عُقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬جيتور‭ ‬العالمي‭ ‬للسفر ‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فوجو،‭ ‬الصين،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬السفر‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

واستضاف‭ ‬المؤتمر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مسافر‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬جيتور‭ ‬إطلاق‭ ‬العلامتين‭ ‬التجاريتين‭ ‬الجديدتين‭ ‬‮«‬ Jetour ‭ ‬ Life ‮»‬‭ ‬و‮«‬ Traveler ‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جيتور‭ ‬البحريني‭ ‬والمؤثرين‭ ‬والعملاء‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترحيبهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬جيتور‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ Travel ‭ ‬العالمي‭.‬

استعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬جوانب‭ ‬القوة‭ ‬المتعددة‭ ‬لعلامة‭ ‬جيتور‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬ثقافة‭ ‬ Travel ‭ ‬عالميًا،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬سفر‭ ‬شاملا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬متعة‭ ‬المدينة‭ ‬وتحديات‭ ‬الطرق‭ ‬الوعرة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ Urban ‭ ‬ Off ‭-‬ road ‭. ‬ Fun ‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬حث‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬ومشاركة‭ ‬قصص‭ ‬سفرهم‭. ‬

وقد‭ ‬أظهر‭ ‬الحدث‭ ‬التطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬الصينية،‭ ‬وقدم‭ ‬للمستخدمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تجربة‭ ‬غنية‭ ‬لنمط‭ ‬حياة‭ ‬ Travel ‭ ‬ Life ،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التخييم‭ ‬والرحلات‭ ‬البرية‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسفر‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬للمستخدمين‭ ‬مشاركة‭ ‬تجارب‭ ‬سفرهم‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬عالمي‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬المغامرة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬روح‭ ‬التواصل‭ ‬والمشاركة‭.‬

نظمت‭ ‬جيتور‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬من‭ ‬مهرجانات‭ ‬موسيقية‭ ‬واجتماعات‭ ‬مشتركة‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمرات‭ ‬تخييم‭ ‬واختبارات‭ ‬قيادة‭. ‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬300‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬ومالكي‭ ‬السيارات‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬مصنع‭ ‬فوجو‭ ‬المتطور،‭ ‬والذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الروبوتية‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬سيارات‭ ‬ذكية‭ ‬ومتقدمة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬العالميين‭. ‬

حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬‮«‬مصنع‭ ‬الروبوت‮»‬‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭ ‬سيارات‭ ‬متكامل،‭ ‬يشمل‭ ‬عمليات‭ ‬الطابع‭ ‬واللحام‭ ‬والطلاء‭ ‬والتجميع‭. ‬ففي‭ ‬ورشة‭ ‬اللحام،‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬اللحام‭ ‬آليًا‭ ‬بواسطة‭ ‬الروبوتات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬إنتاجًا‭ ‬سلسًا‭ ‬ودقيقًا‭. ‬يتميز‭ ‬المصنع‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬سنوية‭ ‬تبلغ‭ ‬200 , 000‭ ‬وحدة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬لمضاعفة‭ ‬إنتاجه‭ ‬إلى‭ ‬400 , 000‭ ‬وحدة‭ ‬سنويًا‭ ‬بعد‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

شهد‭ ‬مؤتمر‭ ‬ Travel ‭+ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬حضورًا‭ ‬دوليًا‭ ‬واسعًا،‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬جيتور‭ ‬جمهورًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مالكي‭ ‬سياراتها‭ ‬وشركائها‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬وقد‭ ‬تجسد‭ ‬الحدث‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬روابطها‭ ‬العالمية‭ ‬ونموها‭ ‬المستمر‭.‬

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